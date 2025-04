“La Luce nel Buio”: scienza e spiritualità a confronto il 29 aprile a Bari

Dopo i saluti del Dr. Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care, e della Prof.ssa Rita Caldarola Aprea, per l ’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, sezione di Bari, interverranno:



- Prof. Enrico Pietrangeli, neurochirurgo

- Aldo Ottomanelli, che condividerà testimonianze sul mondo "non materiale"

- Padre Mariano Bubbico, psicologo e frate cappuccino

- Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.



L'incontro sarà condotto da Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione Culturale Incontri.



Ingresso libero. Un'occasione per riflettere insieme sul valore dell'incontro tra scienza e spiritualità nel percorso umano.

Un evento dedicato all'esplorazione delle connessioni profonde tra il mondo scientifico e le dimensioni spirituali dell'esistenza, per comprendere come conoscenza e fede possano illuminare il nostro cammino verso una visione più completa dell'essere umano e dell'universo.