PietraMadre: la Puglia pedala verso il Giro d’Italia 2025 – da Alberobello parte il viaggio tra sport, natura e cultura

– Con un weekend dedicato a sport e natura, prende il via, il nuovo progetto che unisce mobilità dolce, identità territoriale e promozione turistica in vista della partenza della, in programma il. Il percorso dellaattraverserà anche, i Comuni promotori di “PietraMadre” e candidati insieme a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Un viaggio tra trulli, grotte e mare

Il progetto, promosso da Agenzia SCOPRO con il sostegno di Pugliapromozione e il patrocinio dei quattro Comuni coinvolti, propone quattro weekend – da aprile a giugno 2025 – pensati per esplorare il territorio attraverso tre parole chiave: lentezza, autenticità, connessione.

Sabato 26 e domenica 27 aprile sarà Alberobello ad aprire le danze, tra i trulli e la campagna che abbraccia la Basilica dei Santi Medici. Seguiranno:

Castellana Grotte (10-11 maggio), tra centro storico e meraviglie carsiche;

Noci (17-18 maggio), con le sue “gnostre” e i muretti a secco del Barsento;

Polignano a Mare (7-8 giugno), dove la pietra si getta nel blu del Mediterraneo.

Cultura e ciclismo: ogni weekend un’esperienza immersiva

Il sabato pomeriggio sarà dedicato ai trekking urbani con guide esperte che sveleranno le storie racchiuse nelle pietre e nei vicoli. Le passeggiate si concluderanno con degustazioni di prodotti tipici, momento di incontro tra visitatori e comunità.

La domenica, invece, sarà il momento del cicloturismo: percorsi ad anello in bicicletta, tra paesaggi rurali e borghi, con soste panoramiche, visite a botteghe artigiane e laboratori esperienziali per toccare con mano il sapere antico.

“PietraMadre in bike è un invito a vivere il territorio con il corpo, con il respiro, con il ritmo del pedale” – spiega Rossella Ciuffreda, responsabile di SCOPRO – “perché la cultura non si visita, si attraversa”.

Servizi, prenotazioni e accessibilità

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a partecipanti di ogni età, con servizi dedicati:

noleggio bici tradizionali ed e-bike ,

assistenza tecnica ,

guide turistiche e interpreti del territorio ,

esperienze enogastronomiche e artigianali.

È già disponibile un pacchetto turistico completo:

Per partecipare e prenotare:

Un progetto tra cultura e futuro

“PietraMadre” non è solo una marcia di avvicinamento al Giro, ma un modo nuovo di vivere la Puglia con lentezza, rispetto e consapevolezza. Un progetto che getta le basi per la Capitale della Cultura Puglia 2026 o 2027, dove la bellezza non è solo da guardare, ma da pedalare.

