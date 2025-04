La Passione di Cristo tra le vie di Torre Santa Susanna, Mesagne ed Erchie: un evento che non tramonta

Una storia di fede, di cultura e di tradizioni è ciò che racconta e di cui è fiero il Comitato Cittadino della "Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo"; quest’anno la sacra rappresentazione si terrà la Vigilia delle Palme, sabato 12 aprile, ad Erchie in Piazza Umberto I alle ore 19.00, il giorno successivo, domenica 13 aprile, a Mesagne in Piazza Orsini del Balzo, al medesimo orario e lunedì 14 aprile a Torre Santa Susanna in Piazza Matteotti, sempre alle ore 19.00. Una storia di fede, di cultura e di tradizioni è ciò che racconta e di cui è fiero il Comitato Cittadino della "Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo"; quest’anno la sacra rappresentazione si terrà la Vigilia delle Palme, sabato 12 aprile, ad Erchie in Piazza Umberto I alle ore 19.00, il giorno successivo, domenica 13 aprile, a Mesagne in Piazza Orsini del Balzo, al medesimo orario e lunedì 14 aprile a Torre Santa Susanna in Piazza Matteotti, sempre alle ore 19.00.





Dal 1982 il regista e responsabile artistico di questo evento teatrale, sacro e drammatico è il torrese Franco Tomai con il testo "Tu…! Noi…!". Egli, inoltre, è autore di un altro copione dal titolo "Dono d’amore", mai portato in scena, e ha il privilegio di custodire un manoscritto originale recante I e II atto di "Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo rivisto e corretto" datato primi anni del 1900. Il testo antico è probabilmente una correzione di un testo, a sua volta, ancora più antico che sicuramente era scritto in volgare.





"Quella della Sacra Rappresentazione di Torre Santa Susanna ha tradizioni secolari e, direi, singolari – afferma Giovanni Ursini, segretario del Comitato e referente per l’Europassione per l’Italia – in quanto affonda le sue radici nel lontano 1548, quando venne messo in scena 'Il pianto della Madonna' o 'Donna de Paradiso' di fra Jacopone da Todi nella Chiesa matrice. Da allora, è tradizione per i torresi portare in scena la Passione di Gesù, una tradizione che il tempo ha senza dubbio modificato a seconda delle epoche e che ha visto tanti volti di uomini e donne che si sono susseguiti, i quali hanno speso le proprie energie e i propri talenti per la buona riuscita del dramma sacro. A loro va tutta la nostra riconoscenza e il nostro 'grazie' come comunità civile e religiosa. Rappresentare gli eventi salienti che hanno determinato il sacrificio redentivo del vero Agnello immolato per noi non è fare soltanto teatro, arte senz’altro nobilissima, ma è soprattutto immedesimarci nelle ultime vicende storiche del Lógos, del Dio fatto carne, è contemplare in maniera diversa i misteri della nostra salvezza, quelli che da cristiani riviviamo pienamente celebrando il Triduo Pasquale. Occasione propizia per riscoprire la nostra vocazione nell'Anno Santo del Giubileo della Speranza".





"Il Comitato della Passione, Morte e Resurrezione di Torre Santa Susanna è parte integrante dell’Europassione per l’Italia, associazione che si occupa di tutti quei sodalizi aderenti, volti a candidarsi a Patrimonio Immateriale dell’Unesco e a promuovere ogni sacra rappresentazione tra cui la manifestazione più significativa, la Passione di Cristo; il nostro Comitato, ad oggi, vanta un gruppo corposo di 100-120 unità, tra attori, tecnici e manovalanza – continua il presidente Fabrizio D'Aprile. – Già nei mesi precedenti la rappresentazione teatrale, essi ne curano l’aspetto, in modo tale che il tutto sia quanto più fedele possibile a ciò che andranno a mettere in scena. Se questo è possibile, è grazie ai componenti del Comitato e alla generosità dei cittadini torresi e delle attività commerciali del territorio per i propri contributi economici, oltre alla fiducia che ogni anno i vari comuni che ci ospitano per l’occasione riservano per questo sodalizio. Inoltre, quest'anno avremo l'onore di ospitare il prof. Claudio Bernardi, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale presenzierà alla Conferenza Stampa prevista per sabato 12 aprile alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale "Dott.ssa Caterina Formosi" di Torre Santa Susanna. Con questo spirito riconoscente e grato, vi invitiamo ad assistere alla suddetta Conferenza Stampa e ai tre grandi eventi annuali".