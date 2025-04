DANIELE MARTINI e ILEANA PIZZOLLA - Attualmente ancora protetta da un pannello di legno, la tomba di Papa Francesco si appresta a divenire meta di devozione e raccoglimento per i fedeli: a partire da domenica, dopo la cerimonia di sepoltura, quel luogo silenzioso accoglierà i primi pellegrinaggi. - Attualmente ancora protetta da un pannello di legno, la tomba di Papa Francesco si appresta a divenire meta di devozione e raccoglimento per i fedeli: a partire da domenica, dopo la cerimonia di sepoltura, quel luogo silenzioso accoglierà i primi pellegrinaggi.





Voluta dallo stesso pontefice, la tomba è stata realizzata in pregiato marmo ligure, in omaggio alla terra d’origine dei suoi nonni e custodisce una simbologia profonda nella sua essenzialità. L’iscrizione incisa è semplicemente "Franciscus", accompagnata dalla riproduzione della croce pettorale che Papa Bergoglio ha indossato per 12 anni e 39 giorni di pontificato.





Il sepolcro si trova all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, nella navata laterale, precisamente nel loculo situato tra la Cappella Paolina, celebre per l'icona della Salus Populi Romani, e la Cappella Sforza, a pochi passi dall'Altare di San Francesco.





Un luogo carico di memoria, spiritualità e simboli, perfettamente in linea con lo stile sobrio e profondo che ha caratterizzato tutta la vita di Papa Francesco.