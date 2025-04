L’Arcivescovo di Leopoli in visita alla parrocchia Stella Maris di Bari: due giorni di spiritualità, memoria e cultura nel segno di San Giovanni Paolo II

BARI – Saranno due giornate intense e cariche di significato quelle del, quando laavrà l’onore di accogliere, Arcivescovo di Leopoli e già segretario personale di

Un appuntamento atteso da tutta la comunità parrocchiale e cittadina, che segna un momento di alto valore spirituale e simbolico, rafforzando il legame fraterno tra Bari e la città ucraina di Leopoli, unite dalla storia, dalla fede e da una memoria condivisa.

Il programma della visita

La due giorni barese si aprirà martedì 22 aprile con un momento di raccoglimento e memoria presso il Cimitero Militare Polacco di Casamassima (ore 10.30), dove Mons. Mokrzycki presiederà la Santa Messa in suffragio dei caduti in guerra (ore 11.00), alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Seguirà la cerimonia di deposizione della corona di fiori.

In serata, alle 18.30, il presule sarà accolto presso la parrocchia Stella Maris dal parroco don Antonio Eboli, dove concelebrerà la Santa Messa solenne. A seguire, alle 19.30, benedirà il nuovo salone multimediale parrocchiale, intitolato a San Giovanni Paolo II, figura profondamente cara all’Arcivescovo, che gli fu accanto per lunghi anni come segretario personale. La serata si concluderà con la rappresentazione teatrale "Preferiva i martedì", un toccante racconto di episodi quotidiani della vita del Pontefice Santo, proposta dalla comunità parrocchiale.

Il 23 aprile sarà dedicato alla scoperta della città di Bari e alla visita dei suoi luoghi simbolici. In mattinata, Mons. Mokrzycki sarà accolto presso la Capitaneria di Porto (ore 10.00) per rendere omaggio alla targa commemorativa della battaglia del 1943, quindi parteciperà a una visita guidata del centro cittadino.

Nel pomeriggio, il programma si arricchisce di significativi momenti culturali e spirituali: alle 15.00 la visita al Museo Diocesano, seguita, alle 16.00, dalla celebrazione della Santa Messa nella cripta della Basilica di San Nicola, cuore pulsante della spiritualità cittadina, dove l’Arcivescovo celebrerà un’intensa liturgia. L’ultima tappa sarà la Cattedrale di Bari, alle 17.30, per concludere il percorso tra fede, memoria e bellezza.

Un segno di comunione tra popoli

La visita di Mons. Mokrzycki rappresenta un’occasione preziosa per rinsaldare il dialogo tra popoli e Chiese, in un tempo segnato da crisi e conflitti. La presenza dell’Arcivescovo, figura di spicco della Chiesa polacca e custode della memoria viva di San Giovanni Paolo II, offre alla comunità barese l’opportunità di riflettere sull’attualità del suo messaggio: l’amore per la pace, il valore del perdono, la forza della speranza.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare ai momenti pubblici della visita, in particolare alla Santa Messa del 22 aprile e alla rappresentazione teatrale. Un’occasione per ritrovarsi uniti, sotto lo stesso cielo, nel segno della fede e della fraternità tra popoli.