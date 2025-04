Una rinascita in due atti: dalla diagnosi di tumore alla tiroide alla chirurgia bariatrica, la storia di Renato e del ruolo chiave dell’Obesity Center GVM

BARI – Una diagnosi inaspettata, una doppia battaglia vinta, e una nuova vita riconquistata. È la storia di, 35 anni, originario di Napoli, che ha ritrovato la speranza grazie al percorso intrapreso presso l’dia Bari, centro di eccellenza per la chirurgia dell’obesità.

Pesava 312 kg e viveva ogni giorno in una condizione di isolamento e frustrazione: “Il rapporto con il cibo era tutto per me, una poesia” – racconta Renato – “ma il mio corpo non reggeva più: non riuscivo nemmeno ad accompagnare i miei figli a fare una passeggiata, ero costretto ad aspettare in macchina mentre gli altri facevano la spesa”. Dopo aver tentato più volte con diete fallimentari e aver ricevuto il rifiuto di vari specialisti per un intervento chirurgico, si è rivolto al dott. Antonio Braun, responsabile dell’Obesity Center GVM.

Una diagnosi salvavita

Durante i controlli preoperatori per la chirurgia bariatrica, arriva la sorpresa: gli esami rivelano un tumore alla tiroide, fino a quel momento asintomatico. “È stato un caso emblematico dell’importanza di un approccio multidisciplinare – spiega il dott. Braun –. In pazienti affetti da obesità severa è fondamentale una valutazione completa e scrupolosa: solo così è stato possibile scoprire una neoplasia silente, intervenire in tempo e salvare la vita del paziente”.

La tiroide viene asportata chirurgicamente e il paziente si avvia verso la guarigione completa. Dopo circa un anno di monitoraggio, con il peso sceso a 295 kg, Renato è finalmente pronto per affrontare l’intervento bariatrico.

Un intervento sicuro e mini-invasivo

Il 35enne si sottopone a una sleeve gastrectomy, che prevede la rimozione del 70-80% dello stomaco. L’operazione, eseguita con solo tre accessi laparoscopici in circa 40 minuti, è un successo. “Dopo due ore Renato era già in piedi, pronto a camminare. È stato un momento commovente” – racconta il team medico.

Un lavoro di squadra per un futuro sostenibile

Il percorso prosegue oggi con un follow-up multidisciplinare, che coinvolge nutrizionisti, endocrinologi, psicologi e fisioterapisti. “Non è solo una questione di perdere peso, ma di cambiare radicalmente stile di vita – sottolinea il dott. Braun –. L’obesità grave è una patologia cronica e complessa, che può essere affrontata solo in centri altamente specializzati. L’Obesity Center GVM nasce proprio per questo: fornire supporto costante e personalizzato, ridurre il rischio di recidiva e garantire una qualità della vita migliore nel lungo periodo”.

Un messaggio di speranza

Oggi Renato guarda al futuro con occhi nuovi. “Il cibo non ha più lo stesso potere su di me, ma la fame non è il problema. È il supporto costante che fa la differenza” – afferma con gratitudine. “Non aspettate. Non lasciate che il peso vi rubi la vita. Io ora posso giocare con i miei figli, camminare, vivere. Grazie a mia moglie, al dottor Braun e a tutto il personale del Santa Maria Hospital, ho avuto una seconda possibilità.”

Una storia che dimostra quanto la chirurgia bariatrica, se inserita in un contesto clinico di eccellenza, possa diventare non solo una soluzione al problema del peso, ma un vero e proprio strumento di salvezza e rinascita.