Lecce atteso all’“Allianz Stadium”: sfida salvezza contro la Juventus nella 32ª giornata di Serie A

– Sarà una sfida cruciale quella in programma domani sera, alle ore, all’tra, valida per la. I giallorossi, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Venezia, sono a caccia di punti fondamentali nella corsa salvezza. Per farlo, però, dovranno superare l’ostacolo bianconero, anch’esso motivato: la Juventus, che viene dal pari contro la Roma all’Olimpico (1-1), ha bisogno di una vittoria per rimanere salda nella lotta alla qualificazione in Champions League.

Le scelte di Giampaolo e Tudor

Nel Lecce, l’allenatore Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Gonzalez e Marchwinski, entrambi out per infortunio. Spazio dunque a Helgason e Ramadani sugli esterni, con Pierotti nel ruolo di regista. In avanti confermati Krstovic e Morente, chiamati a colpire la retroguardia juventina.

Problemi anche per Igor Tudor, tecnico della Juventus, che non potrà contare su Bremer, Gatti, Perin e Milik, tutti ai box per noie muscolari. Sulle corsie laterali agiranno Locatelli e Cambiaso, mentre sulla trequarti sarà Nico Gonzalez a ispirare il duo offensivo formato da Vlahovic e Yldiz.

I precedenti e l’arbitro

L’ultimo confronto in Serie A tra le due formazioni all’“Allianz Stadium” risale al 26 settembre 2023, con la Juventus vittoriosa per 1-0 grazie a un gol di Milik al 12’ della ripresa.

La direzione dell’incontro è stata affidata al signor Luca Zufferli della sezione di Udine.

Con le motivazioni altissime da entrambe le parti, si preannuncia una sfida tesa e combattuta, dove ogni punto potrà fare la differenza per i rispettivi obiettivi stagionali.