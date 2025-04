Lecce, domani 9 aprile l'inaugurazione dell'intervento di forestazione di Edison Energia

LECCE - Lunedì 9 aprile, alle ore 11:15, si terrà a Lecce l'inaugurazione di un importante progetto di forestazione realizzato da Edison Energia in collaborazione con varie istituzioni locali. L'intervento mira a migliorare l'ambiente urbano e contribuire alla sostenibilità del territorio salentino. Il ritrovo è previsto presso la Strada Vicinale la Lizza, nei pressi del Maneggio Scuderie Salentine. Per chi giungerà in auto, si consiglia di parcheggiare lungo la Strada Vicinale.

Un'iniziativa di rilievo per la città

Durante la mattinata, interverranno diverse personalità istituzionali e del mondo ambientale, tra cui:

Adriana Poli Bortone , sindaca del Comune di Lecce, che darà il benvenuto e sottolineerà l'importanza di questo progetto per la città.

Massimo Quaglini , amministratore delegato di Edison Energia, che presenterà i dettagli dell'iniziativa e il suo impatto sul territorio.

Valentino Nicolì , presidente di Confindustria Lecce, che discuterà l'importanza dell'industria sostenibile e delle partnership tra pubblico e privato per progetti green.

Sandro Scollato , amministratore delegato di AzzeroCO2, che parlerà dell'azione concreta per la compensazione delle emissioni e la promozione della sostenibilità.

Daniela Salzedo , presidente di Legambiente Puglia, che darà il suo contributo sul valore di iniziative come questa per la protezione dell'ambiente.

Fabio Tarantino , vicepresidente della Provincia di Lecce, che porterà il saluto delle istituzioni provinciali.

Serena Triggiani, assessore all'Ambiente della Regione Puglia, che evidenzierà il ruolo della regione nelle politiche ambientali e nella collaborazione con enti privati.

L'evento segnerà l'inizio di una serie di azioni volte a migliorare la qualità dell'aria e a promuovere un ambiente più sano per i cittadini di Lecce, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della regione e del paese.

La forestazione urbana, che prevede la piantumazione di alberi e piante locali, è una strategia fondamentale per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la qualità della vita in città. Con il supporto delle istituzioni locali, questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile.