Lutto nel mondo del cinema, della televisione e del teatro: addio ad Antonello Fassari

Lutto nel mondo del cinema, della televisione e del teatro: è scomparso a 72 anni l'attore Antonello Fassari. Attore versatile e molto amato dal pubblico, ha lasciato un segno indelebile grazie ai suoi ruoli iconici in programmi come Avanzi e nella serie I Cesaroni, dove per otto stagioni ha interpretato con grande umanità l’oste Cesare. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in tutto il Paese, con numerosi messaggi di cordoglio. Tra i più toccanti, quello di Claudio Amendola, amico e collega storico: "Sarai per sempre mio fratello. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare, mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù" ha dichiarato all’Ansa.