Manduria, evaso dagli arresti domiciliari trovato con pistola, munizioni e oltre 6mila euro: arrestato 64enne

MANDURIA - Un 64enne di Manduria, in provincia di Taranto, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Manduria dopo essere stato trovato evaso dagli arresti domiciliari con una pistola semiautomatica, munizioni e una somma di denaro significativa. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per precedenti reati, è stato trovato per strada, dove ha attirato l'attenzione della polizia.

Le indagini sono scattate quando gli agenti, dopo aver verificato l'assenza ingiustificata dell'uomo dalla sua abitazione, hanno avviato le ricerche. Il 64enne è stato rintracciato nelle vicinanze di una carrozzeria, dove ha cercato di occultare un oggetto mettendo una mano nella tasca dei pantaloni. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno immobilizzato l'uomo e, durante la perquisizione, hanno sequestrato una pistola semiautomatica con caricatore, cinque cartucce, e un colpo in canna. Inoltre, sono stati trovati due caricatori aggiuntivi, ciascuno con sette colpi, un taglierino e una somma in contante di oltre 6mila euro.

L'uomo è stato arrestato con le accuse di evasione, porto illegale di armi e munizioni e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo l’arresto, è stato condotto presso il carcere di Taranto in attesa dell’udienza di convalida.

Le forze dell'ordine stanno ora cercando di ricostruire il motivo per cui l'uomo si trovasse in possesso di tali armi e denaro e se ci fossero altri legami con attività illecite. La vicenda segna un altro episodio di intensa attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine nella zona di Manduria.