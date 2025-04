Masters 1000 di Madrid: Arnaldi e Musetti brillano, Cobolli avanza grazie al ritiro di Rune

FRANCESCO LOIACONO - Grande giornata per il tennis italiano alha superato il serbocon un convincente 6-3 6-4, conquistando il pass per ildel torneo. Una vittoria che rappresenta una grande affermazione per il giovane tennista italiano contro uno dei più grandi di sempre.

Anche Lorenzo Musetti ha avuto la meglio sull'argentino Tomas Martin Etcheverry, imponendosi 7-6 6-2. Con questo successo, Musetti si qualifica anch'esso per il terzo turno, continuando a dimostrare la sua crescita a livello internazionale.

Un altro successo italiano arriva da Flavio Cobolli, che ha prevalso su Holger Rune. Il danese, infatti, è stato costretto al ritiro all’inizio del secondo set a causa di un infortunio muscolare. Cobolli aveva vinto il primo set 6-2, continuando a giocare un tennis di qualità.

In una lunga battaglia, Matteo Berrettini ha sconfitto l’americano Marcos Giron con il punteggio di 6-7 7-6 6-1. Il romano si qualifica così per il terzo turno, dove continuerà la sua corsa in cerca di un risultato importante.

Purtroppo, Lorenzo Sonego è stato eliminato dal torneo, perdendo 6-2 6-3 contro l’australiano Alex De Minaur. Una sconfitta che mette fine alla sua avventura nella capitale spagnola.

Sul fronte internazionale, Stefanos Tsitsipas ha superato il tedesco Jan Lennard Struff 3-6 6-4 6-3, mentre Cameron Norrie ha battuto 2-6 6-4 6-0 il ceco Jiri Lehecka. Il canadese Denis Shapovalov ha avuto ragione del giapponese Kei Nishikori con un netto 6-1 6-4, e il bosniaco Damir Dzumhur ha vinto 1-6 6-1 6-2 contro l’argentino Sebastian Baez. Infine, il canadese Gabriel Diallo ha superato Kamil Majchrzak 7-5 4-6 6-4.

Una giornata di emozioni e grandi vittorie, con i tennisti italiani che continuano a brillare nel circuito ATP.