Altamura: Eros De Santis rinnova fino al 2027

Il difensoreha rinnovato il suo contratto con l’fino al. La decisione arriva prima della scadenza del precedente contratto, fissata per il 30 giugno 2025. Il calciatore disi conferma così un pilastro della difesa della squadra pugliese, che in questa stagione ha ottenuto la salvezza grazie anche al contributo del centrale.

De Santis ha disputato 31 partite in questo torneo con l’Altamura, dimostrando grande affidabilità. La sua carriera lo ha visto passare attraverso diverse esperienze in Serie B e Serie C, con squadre come Latina, Viterbese, Siena, Monza, Virtus Entella e le giovanili della Roma, tra cui Roma Under 19 e Roma Under 17. Ha anche collezionato presenze con le selezioni giovanili dell'Italia, giocando per l'Under 20 (2 partite) e per l'Under 16 (1 partita).

Oggi, alle 20, De Santis sarà in campo come titolare nell'Altamura nella 38ª giornata contro l’Avellino al Partenio-Lombardi. Nonostante l’Avellino sia già promosso in Serie B, la squadra pugliese cercherà una vittoria per consolidare il 13° posto in classifica.

Con il rinnovo, De Santis si prepara a essere un punto fermo anche nella prossima stagione, quando l'Altamura continuerà a lottare per la permanenza in Serie C.