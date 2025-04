Mattarella dimesso dall'ospedale: "Condizioni cliniche stabili", nessun problema per gli impegni istituzionali

ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Santo Spirito di Roma, dove nei giorni scorsi si era sottoposto a un intervento chirurgico programmato per l'impianto di un pacemaker. Il Capo dello Stato ha lasciato il nosocomio romano alle 8.30.

Secondo quanto comunicato, il Presidente è "totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili". A conferma del carattere non urgente dell'intervento, il Quirinale aveva precedentemente sottolineato come, lo scorso 15 aprile, Mattarella avesse svolto regolarmente le sue attività istituzionali, incontrando nel pomeriggio il Presidente del Montenegro Milojko Spajić.

L'intervento, eseguito dal primario di cardiologia Roberto Ricci, è stato programmato con i medici di fiducia del Presidente. È probabile che Mattarella avesse manifestato alcuni problemi cardiaci nei giorni precedenti e che, dopo ulteriori consulti, si sia deciso di accelerare i tempi. La pausa delle vacanze pasquali potrebbe aver influito sulla scelta del periodo per l'intervento.

Nonostante l'intervento, gli impegni istituzionali del Presidente Mattarella proseguiranno regolarmente. Il primo appuntamento in agenda è previsto per il 23 aprile, quando incontrerà gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione. Un'altra data cerchiata in rosso al Quirinale è quella del 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, per la quale il Capo dello Stato è atteso quest'anno a Genova.