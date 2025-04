"Mediterraneo Open Water tra i banchi di scuola": studenti protagonisti dell'organizzazione sportiva

TARANTO – Lunedì 28 aprile, dalle 9.30 alle 12.00, l’aula magna dell’IISS Maria Pia di Taranto ospiterà “Mediterraneo Open Water tra i banchi di scuola”, un evento che unisce sport, formazione e orientamento al lavoro.

L’iniziativa nasce dal progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), che ha visto coinvolti gli studenti degli istituti “Maria Pia”, “Liside-Cabrini”, “Archimede” e “Masterform”. Protagonista del percorso formativo è Mediterraneo Sport Taranto, organizzatore della prestigiosa manifestazione di nuoto in acque libere Mediterraneo Open Water.

Scopo del progetto è offrire ai ragazzi un’esperienza concreta: passare dalla teoria appresa tra i banchi di scuola all’organizzazione pratica di un grande evento sportivo. La seconda fase del percorso si svolgerà infatti a settembre, quando gli studenti, nelle vesti di volontari, saranno impegnati attivamente durante lo svolgimento della gara.

L’edizione 2025 di Mediterraneo Open Water si terrà il 13 e 14 settembre, trasformando Taranto in un palcoscenico naturale unico al mondo. Gli atleti si sfideranno nuotando nelle acque del Canale Navigabile, davanti a luoghi iconici come il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il Lungomare. Un appuntamento che, oltre alla dimensione sportiva, punta a valorizzare il turismo, la cultura locale e la tutela dell’ecosistema marino, diventando un fiore all’occhiello per la Regione Puglia.

L'evento del 28 aprile sarà articolato in due momenti: una prima parte in cui gli studenti illustreranno i progetti elaborati durante il percorso di PCTO, e una seconda parte a carattere divulgativo, che vedrà la partecipazione di sportivi, enti e associazioni impegnati nella promozione dello sport e nella salvaguardia ambientale.

Un’occasione preziosa per imparare sul campo e costruire competenze utili al futuro professionale, in un contesto che unisce passione, sport e impegno civile.