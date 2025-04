Meloni-Trump alla Casa Bianca: "Occidente unito per la crescita, la sicurezza e il futuro"

WASHINGTON – In un incontro carico di simboli politici e strategici, la premier italianaha incontrato oggi l'ex presidente e candidato repubblicanoalla Casa Bianca. Un faccia a faccia che si è trasformato in un dialogo a tutto campo, tra politica estera, economia, difesa e valori comuni dell’Occidente.

Meloni: “Trump in visita ufficiale a Roma, valuterà incontro con Ue”

Con tono disteso e una certa sintonia personale, Meloni ha annunciato che Trump ha accettato il suo invito per una visita ufficiale a Roma nel prossimo futuro. Non solo: “Valuterà anche l’ipotesi di un incontro con l’Unione Europea in quella occasione”, ha precisato la premier.

“La soluzione è incontrarsi a metà strada”, ha aggiunto, riferendosi ai dazi e al dialogo commerciale transatlantico. “Sono qui per costruire ponti, non muri. L’Italia vuole rafforzare entrambe le sponde dell’Atlantico”.

Trump: “Accordo commerciale con l’Ue si farà al 100%”

Il tycoon, oggi al centro del dibattito politico USA in vista delle prossime elezioni, ha mostrato ottimismo sull’agenda internazionale: “L’accordo commerciale con l’Unione Europea si farà, al 100%”, ha detto, definendo l’Italia “uno dei nostri più stretti alleati, non solo in Europa”.

“Se Meloni resterà premier, l’Italia sarà il miglior alleato degli Stati Uniti”, ha affermato, elogiandola come “una persona fantastica, che sta facendo un ottimo lavoro”.

Difesa, spazio e missioni su Marte

Al vertice NATO, ha confermato Meloni, l’Italia annuncerà ufficialmente il raggiungimento del 2% del PIL per la spesa in difesa, obiettivo condiviso tra i partner dell’Alleanza. Ma nel dialogo si è parlato anche di spazio: “Non abbiamo discusso di Starlink”, ha chiarito la premier, “ma abbiamo parlato delle missioni su Marte e di nuove sinergie nella difesa spaziale”.

Immigrazione e cambiamento in Europa

Il tema dei migranti ha trovato spazio nel colloquio: “In Europa le cose stanno cambiando grazie anche al lavoro dell’Italia”, ha detto Meloni, rivendicando i recenti risultati ottenuti su una gestione più rigida e strategica del fenomeno migratorio.

10 miliardi di investimenti italiani negli USA

“Le imprese italiane investiranno 10 miliardi di euro negli Stati Uniti”, ha annunciato la premier, sottolineando l’impegno economico del nostro Paese e la solidità delle relazioni bilaterali.

“Voglio rendere l’Occidente nuovamente grande”

In chiusura, Meloni ha voluto parafrasare Trump: “Voglio rendere l’Occidente nuovamente grande”, ha dichiarato, con un chiaro riferimento allo slogan ‘Make America Great Again’. “Parlo di Occidente come civiltà, non solo come geografia”, ha precisato, ricevendo il consenso convinto del leader americano.

Coordinamento immediato per le sfide comuni

Nel contesto di un’America in fermento elettorale e un’Europa sotto pressione geopolitica, l’incontro tra Meloni e Trump si è trasformato in un manifesto per una nuova alleanza occidentale. Una partnership che guarda al futuro, tra economia, sicurezza, spazio e valori condivisi. E che – in attesa della visita ufficiale di Trump a Roma – sembra già avere tracciato una direzione chiara: unità e cooperazione per affrontare le sfide globali.