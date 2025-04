Mesagne, 74enne denunciato per la vendita abusiva di liquido per sigarette elettroniche

– Un 74enne è stato denunciato dalla polizia di Mesagne per aver allestito, senza alcuna autorizzazione, un negozio abusivo di liquidi per sigarette elettroniche in un garage. Durante i controlli effettuati, gli agenti hanno scoperto oltre 1.300 flaconi di liquido per sigarette elettroniche, sia con che senza nicotina, per un totale di circa 23 chili, tutti privi del contrassegno del monopolio fiscale.

Inoltre, sono stati trovati altri 8 chili di liquido, regolarmente contrassegnati, ma messi in vendita da persone non autorizzate. Le autorità hanno proceduto con il sequestro della merce e la denuncia dell'uomo per diverse accuse: contrabbando e vendita non autorizzata di tabacchi lavorati, sottrazione dall'accertamento e dal pagamento dell'accisa sui tabacchi, nonché interventi edilizi eseguiti senza permesso di costruire. In particolare, è stato accertato l'uso improprio di un locale destinato a "passo carrabile", trasformato abusivamente in punto vendita.

La polizia ha sottolineato l'importanza di monitorare la vendita di prodotti come quelli per le sigarette elettroniche, che devono rispettare specifici requisiti legali e fiscali, per evitare che vengano distribuiti in modo illecito, eludendo i controlli e danneggiando il mercato legale.

L’uomo rischia ora pesanti sanzioni, mentre le indagini continuano per verificare l’entità dell’attività illegale.