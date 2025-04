Muci, Congedo (FdI): "Il Salento piange il sovrintendente eroe"

LECCE - “Un abbraccio alla famiglia di Riccardo Muci, il sovrintendente di polizia originario di Nardó, in provincia di Lecce, morto questa mattina precipitando con un ultraleggero. Un servitore dello Stato diventato ‘l’eroe di Borgo Panigale’ nel 2018 quando, senza esitazione, intervenne dopo l’esplosione di una autocisterna mettendo in salvo moltissime persone. Quel gesto gli fece guadagnare l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. L'intero Salento piange la scomparsa di questo suo figlio la cui figura resterà per sempre impressa come simbolo di eroismo, coraggio e dedizione. Condoglianze alla moglie, al loro bimbo e ai suoi colleghi”. Così il deputato leccese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.