Bitonto, il sindaco denuncia il lancio di fuochi d'artificio inappropriato in Piazza Cattedrale

BITONTO – Una denuncia forte e chiara quella del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha scelto di usare i social per condannare un episodio di inciviltà accaduto sabato scorso, in piazza Cattedrale, uno dei luoghi più simbolici e belli della Puglia. Il primo cittadino ha pubblicato un post in cui racconta di aver ricevuto un video che documentava l’utilizzo di fuochi d'artificio, sparati senza alcun rispetto, proprio davanti alla maestosa cattedrale.

"Stamattina mi è stato inviato un video vergognoso: sabato scorso, in piazza Cattedrale, qualcuno ha pensato bene di festeggiare sparando fuochi d’artificio senza alcun rispetto, proprio davanti a una delle cattedrali più belle di Puglia. Non ho esitato a trasmettere il video alle autorità competenti, che stanno già indagando per identificare i responsabili", ha scritto Ricci nel suo post.

Il sindaco ha poi sottolineato che questo non è un episodio isolato, ma un fenomeno che sta coinvolgendo diverse città, un comportamento che è diventato sempre più frequente e che merita un intervento deciso. Ricci ha inoltre informato che il prefetto è stato allertato, confermando l'impegno delle autorità competenti nella ricerca dei colpevoli.

"Voglio però aggiungere una riflessione importante: non si tratta di un episodio isolato. È un fenomeno che sta interessando ormai diverse città e su cui anche il prefetto è già stato allertato", ha proseguito il sindaco.

Il primo cittadino ha ribadito che, nonostante la crescente preoccupazione per quanto accade in altre città, la sua priorità resta la sicurezza e il rispetto per la bellezza di Bitonto. "È chiaro che, pur preoccupandoci di quello che accade altrove, la nostra priorità resta Bitonto. Non possiamo più transigere. Non possiamo più accettare che questi episodi restino impuniti, anche dal punto di vista della repressione e dell’applicazione delle norme", ha dichiarato Ricci.

Ricci ha poi concluso il suo intervento con un appello alla cittadinanza: "Siamo tutti impegnati, nessuno escluso. Non è un compito facile, né per le forze dell’ordine, né per la polizia locale, che fanno i conti ogni giorno con risorse limitate e con una sfida difficile, ma non per questo meno urgente. Festeggiare, volersi bene, si può e si deve fare. Ma senza mettere a rischio le persone e senza oltraggiare la bellezza e la storia delle nostre piazze."

Il sindaco ha dunque ribadito la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e il patrimonio culturale della città, prendendo posizione contro questi gesti di inciviltà che danneggiano il decoro e la serenità della comunità.