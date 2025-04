Papa Francesco nella bara: casula rossa, mitra bianca e rosario tra le mani. La Cina esprime cordoglio

– Nella Cappella di Santa Marta, dove ha vissuto per gran parte del suo pontificato,con la, simbolo del martirio, ile la. Tra le mani, un, segno della sua profonda devozione mariana che ha accompagnato tutta la sua vita sacerdotale e papale.

Un’immagine semplice ma solenne, che rispecchia l’essenza del pontefice argentino: vicino agli ultimi, sobrio nei gesti, grande nella spiritualità.

Nel frattempo, la Cina ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Santo Padre. "Esprimiamo il nostro cordoglio per la morte di Papa Francesco", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una dichiarazione ufficiale che sottolinea la portata globale dell’impatto del suo pontificato.

L’ostensione della salma nella Basilica di San Pietro inizierà mercoledì, mentre i funerali sono previsti per sabato. Nel frattempo, prosegue il lutto e l’omaggio di milioni di fedeli in tutto il mondo, toccati dall’umanità e dalla forza spirituale di un Papa che ha saputo cambiare la Chiesa in dodici intensi anni.