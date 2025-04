Pasqua 2025: boom di viaggi in Italia, Bari tra le mete preferite

BARI - La Pasqua 2025 si preannuncia all'insegna dei viaggi, con un aumento record delle prenotazioni di voli e hotel. Secondo i dati del motore di ricerca Jetcost.it, le ricerche di voli sono cresciute del 5% e quelle di hotel dell'8% rispetto alla Pasqua 2024, segnando un primato storico.

L'Italia meta ambita dagli europei

L'Italia si conferma una delle destinazioni più desiderate dagli europei, seconda solo alla Spagna e davanti al Portogallo. Il clima mite, la ricchezza culturale, i paesaggi suggestivi e l'offerta enogastronomica attraggono milioni di turisti.

Bari tra le città più ricercate

Tra le città italiane, Bari spicca come una delle mete preferite. I dati di Jetcost.it rivelano che Bari è la quinta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e francesi, la sesta dagli olandesi, la settima dai portoghesi e la decima dagli spagnoli. Anche gli italiani la considerano una meta ambita, posizionandola al 24esimo posto nella classifica mondiale.

Le altre destinazioni

Oltre a Bari, altre città italiane come Napoli, Milano, Roma, Palermo, Catania, Torino, Verona, Firenze, Cagliari e Bologna sono molto ricercate. Tra le capitali europee, Parigi, Barcellona, Amsterdam, Londra, Madrid, Valencia, Praga, Lisbona, Siviglia, Budapest, Vienna e Bucarest sono in cima alla lista. Per i viaggi a lungo raggio, Istanbul, Sharm El Sheikh, New York e Dubai sono tra le opzioni preferite.

Il commento di Jetcost

"È una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per Bari si sia mantenuto nella Settimana Santa 2025, soprattutto in questo anno da record, con cifre mai raggiunte prima nelle ricerche di hotel e voli e che continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti italiani ed europei”, ha dichiarato Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing Jetcost.