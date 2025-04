Bari, in arrivo i cassonetti intelligenti: Amiu Puglia delibera l’affidamento della fornitura

BARI - Nei giorni scorsi, il CdA di Amiu Puglia ha deliberato l’affidamento in via definitiva della fornitura dei “cassonetti intelligenti” sul territorio della città di Bari nell’ambito dei finanziamenti PNRR e Pon Metro plus.L’affidamento prevede l’acquisto di cassonetti “a campana” ovvero con caricamento dall’alto per realizzare isole ecologiche per la raccolta di indifferenziato, carta, plastica e organico. Per quanto riguarda il vetro, invece, saranno mantenuti i contenitori (campane verdi) attualmente in uso.Le nuove isole ecologiche saranno posizionate nei quartieri Murat, Libertà, nella perimetrale di Bari vecchia (quartiere San Nicola), in una parte di Madonnella e nelle aree di Picone e di San Pasquale a ridosso della ferrovia.I cassonetti saranno dotati di una chiusura bloccata che sarà possibile sbloccare solo tramite il riconoscimento dell’utente ovvero tramite smartphone, con un apposito QR code, oppure con una scheda magnetica per chi non volesse utilizzare lo smartphone.Il progetto iniziale prevedeva 250 postazioni ma, grazie all’integrazione del fondi PNRR (pari a 1,8 milioni) con i fondi Pon Metro plus, sarà possibile l’acquisto di ulteriori contenitori per sostituzioni, scorta e per l’eventuale allestimento di nuove postazioni.Il CdA di Amiu Puglia ha anche aggiudicato un accordo quadro per la rigenerazione dei cassonetti tradizionali e ha deliberato di bandire la nuova gara per l’affidamento dei cassonetti interrati, dopo che la precedente è andata deserta.“La sostituzione dei cassonetti presenti nelle postazioni stradali, ormai obsoleti e molto spesso vandalizzati, che di certo non si presentano in condizioni dignitose, va nelle direzione dell’ascolto delle esigenze più volte manifestate dai baresi - commenta l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente -. La nostra volontà è quella di assicurare il decoro e garantire un servizio migliore nelle more della piena attuazione della strategia di ampliamento del porta a porta in tutta la città, che è l’approccio vincente per incrementare non soltanto la quantità ma soprattutto la qualità della raccolta differenziata”.“Finalmente, grazie ai finanziamenti PNRR e alla collaborazione con l’amministrazione comunale, possiamo dare seguito a un impegno che Amiu Puglia aveva preso già nel 2021 - dichiara la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro - nell’ambito della preparazione del Piano dei rifiuti 2022-26 e dotare la città di nuove attrezzature indispensabili per raggiungere l’obiettivo dell’aumento della raccolta differenziata. La raccolta stradale, purtroppo, è in sofferenza rispetto a quella porta a porta ed è nostro preciso scopo utilizzare tutti gli strumenti per superare questo gap il più velocemente e agilmente possibile. Le nuove postazioni avranno una tecnologia all’avanguardia che impedirà gli errati conferimenti. Inoltre, abbiamo aggiudicato un accordo quadro per la rigenerazione dei cassonetti tradizionali, che sicuramente necessitano di interventi, anche recependo le numerose segnalazioni dei residenti. Accanto a contenitori ormai usurati dal tempo, purtroppo, dobbiamo rilevare il ripetersi di atti di vandalismo nei confronti delle postazioni: per questo motivo abbiamo deciso di intervenire. E abbiamo, infine, anche deliberato di bandire nuova aggiudicazione dei cassonetti interrati. Anche in questo caso, siamo convinti che si tratti di strumenti imprescindibili nel piano della raccolta differenziata su Bari, come avevamo progettato nel Piano dei rifiuti 2022-26, e, dunque, riteniamo che si tratti di un ulteriore, prezioso, step”.