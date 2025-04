Piazza Moro diventa pedonale: a Bari parte la rivoluzione urbana

Da oggi, martedì 22 aprile 2025, Piazza Aldo Moro cambia volto. Davanti alla stazione centrale di Bari inizia ufficialmente il grande cantiere per la trasformazione radicale della piazza, nell’ambito del progetto promosso da RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – per il “Nuovo Hub per la riconnessione urbana e la mobilità sostenibile”. Un intervento ambizioso, finanziato con 5 milioni di euro dai fondi del PNRR, che punta a restituire decoro, funzionalità e bellezza a uno degli snodi più importanti della città.

Un nuovo cuore verde per Bari

Il progetto prevede una rivoluzione degli spazi: la piazza sarà in gran parte pedonalizzata, arricchita da nuove aree verdi, arredi urbani, illuminazione LED, pavimentazioni moderne e chioschi in armonia con l’identità storica della zona.

La prima fase dei lavori, che durerà fino a settembre 2025, interesserà l’area a nord della rotatoria: l’ultimo tratto di via Sparano, corso Italia, la fontana centrale, via De Cesare e via Niccolò dell’Arca. Tra gli interventi principali:

Restyling dei giardini storici con luci integrate nel disegno originario;

Pavimentazione continua con via Sparano, per un asse pedonale fino a corso Vittorio Emanuele;

Riorganizzazione della viabilità attorno alla piazza;

Nuova area di sosta in linea con il sistema BRT (Bus Rapid Transit);

Chioschi e arredi urbani storicamente coerenti ;

Modernizzazione dei sottoservizi e impianti di irrigazione;

Recupero di materiali antichi eventualmente rinvenuti, da reimpiegare nella zona della Fontana monumentale.

Fase due entro marzo 2026

La seconda fase, in programma da settembre 2025 a marzo 2026, riguarderà l’area sud della piazza, fino al marciapiede antistante la stazione. L’intera operazione segnerà una svolta significativa nella fruizione dello spazio pubblico nel cuore della città.

Il sindaco: “Un progetto per cambiare Bari”

"Tra pochi giorni inizieranno i lavori di una delle opere più importanti degli ultimi anni per Bari – ha dichiarato il sindaco –. Non è solo una riqualificazione urbana, ma un progetto sociale. Piazza Moro, oggi zona di degrado e insicurezza, diventerà il simbolo della nuova accoglienza cittadina”.

L’assessore alla Cura del territorio ha aggiunto: “Ogni cantiere è frutto di studio, ascolto e attenzione. Questo progetto migliorerà l’accesso a Bari e la qualità della vita urbana”.

Viabilità modificata: cosa cambia

Fino al 10 ottobre 2025, il traffico subirà modifiche significative:

Divieto di transito e sosta in varie zone della piazza;

Soppressione delle fermate bus “Bari Centrale” e “De Cesare”, sostituite da una fermata provvisoria in via De Cesare;

Limiti di velocità a 30 km/h e carreggiate ridotte;

Attraversamenti pedonali temporaneamente inibiti;

Accesso solo per mezzi di cantiere, emergenza, forze dell’ordine e disabili.

La segnaletica provvisoria sarà monitorata dalla direzione lavori, mentre AMTAB si occuperà del riassetto delle fermate e dei percorsi bus.

Verso una città più sostenibile

Con questo intervento, Bari compie un passo decisivo verso una città più vivibile, verde e moderna. Piazza Moro non sarà più solo una stazione di passaggio, ma un nuovo luogo di incontro, accoglienza e bellezza per cittadini e viaggiatori.