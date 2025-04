Pink Talk 2025: donne, resilienza e nuove idee d'Impresa al Borgo Egnazia

SAVELLETRI DI FASANO - L'11 aprile, Borgo Egnazia (Savelletri) ospiterà la quarta edizione del Pink Talk, l'appuntamento annuale ideato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT per promuovere la leadership femminile. Quest'anno, l'evento si focalizzerà su imprenditorialità, innovazione e resilienza, con la partecipazione di figure di spicco del panorama nazionale attive in settori chiave come l'Intelligenza Artificiale e la sostenibilità sociale.Ad aprire i lavori sarà Alice Pretto, vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L'obiettivo principale del Pink Talk 2025 è quello di rafforzare la capacità di iniziativa imprenditoriale delle donne, soprattutto nei settori più innovativi. In quest'ottica, i Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT hanno in programma di collaborare con l'Incubatore BINP del Politecnico di Bari per attivare un intervento strutturato, con servizi mirati alla crescita di startup femminili in Puglia e nel Sud Italia. L'iniziativa sarà resa possibile grazie al sostegno di partner come Lutech, Toffoletto De Luca Tamajo, Svicom, Masseria nel Sole, ABC Group, SDR e Xcatola.Questo il titolo dell'edizione 2025, che vedrà Chiara Trombetta, Head of Media and Events Startup Italia, nel ruolo di moderatrice. Dopo i saluti introduttivi di Christian Tomasicchio, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT, e Marilù Fiore, vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Puglia, si susseguiranno le testimonianze di imprenditrici di successo. L'evento gode del patrocinio dell’associazione Donne 4.0 e dei Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia e ha Startup Italia come Media Partner."L’idea è quella accrescere la consapevolezza delle donne con il Talk ma anche passare dalla riflessione alla pratica, offrendo alle donne che desiderano diventare imprenditrici formazione, mentorship e indicazioni per accedere a finanziamenti strategici, in modo da poter trasformare idee innovative in imprese di successo", ha dichiarato Christian Tomasicchio. Marilù Fiore ha aggiunto: "Il Pink Talk rappresenta un’occasione preziosa per fare rete tra territori, valorizzare esperienze e costruire connessioni autentiche all’interno del nostro sistema associativo."Il Pink Talk 2025 presenterà un panel di esperienze imprenditoriali femminili diverse e stimolanti. Tra le protagoniste, donne che stanno guidando l'innovazione in aziende di famiglia come Maria Cristina Squarcialupi (Unoaerre Industries spa), Lucia Forte (Oropan spa) e Letizia Cantini (Svicom spa). Spazio anche a figure di spicco nel mondo dell'Intelligenza Artificiale e dell'innovazione, come Darya Majidi (presidente di Donne 4.0), Barbara Alicino (head of Bari CoE R&D Lutech) e Serena Botta (partner studio Toffoletto De Luca Tamajo). Non mancheranno storie di resilienza e impegno sociale, con le testimonianze di Francesca Corrado (fondatrice della Scuola di Fallimento), Isabella Cardone (direttore generale Ternana Women) e Aurora Caporossi (fondatrice di Animenta e Comestai).La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione sul sito e i canali social di Confindustria Bari e BAT.