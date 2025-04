Policlinico di Bari: nessuna carenza di sangue, smentito l’allarme circolato su WhatsApp

– Nessuna emergenza sangue presso il Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria interviene per smentire categoricamente le voci allarmistiche circolate negli ultimi due giorni tramite messaggi su chat private e social, in particolare su WhatsApp, che parlavano di una presunta carenza di sangue.

"Al momento, le scorte di sangue e di emocomponenti a livello regionale sono adeguate e non si riscontrano criticità", ha dichiarato il dott. Angelo Ostuni, direttore dell’unità operativa di Medicina Trasfusionale. "La diffusione di messaggi non verificati può generare inutili allarmismi e compromettere la fiducia dei cittadini, oltre che ostacolare l’efficacia delle future campagne di raccolta sangue".

L’ospedale invita pertanto la cittadinanza a non condividere informazioni non ufficiali e a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali, come quelli del Policlinico di Bari e del Servizio Trasfusionale Regionale, per qualsiasi aggiornamento in merito.

Una comunicazione chiara e verificata è fondamentale, soprattutto in ambito sanitario, per garantire sicurezza e trasparenza nei confronti della comunità.