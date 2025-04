Policlinico Foggia: donati alla Struttura Complessa di Ematologia dall’AIL di Foggia quattro poltrone per chemioterapia e quattro postazioni per prelievi con relativi carrelli servitori

FOGGIA - Nello spirito di collaborazione che da anni anima il rapporto dell’Associazione Italiana per la lotta contro le Leucemie, i linfomi e il Mieloma – AIL Foggia Odv e il Policlinico di Foggia, con particolare riguardo al supporto nei confronti dell’attività della Struttura Complessa di Ematologia e dei pazienti affetti da malattie ematologiche, il Consiglio di Amministrazione dell’AIL Foggia Odv ha deciso all’unanimità di donare alla Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico di Foggia quattro poltrone per chemioterapia, 4 carrelli servitori elevabili e 4 tavoli imbottiti per prelievi.Tutta l’attrezzatura, donata dall’AIL Foggia Odv, è già a disposizione dei pazienti del Day Hospital del Reparto di Ematologia del Policlinico. Il Direttore della Struttura Complessa di Ematologia, Dott.ssa Lorella Melillo, a nome di tutta la Struttura, esprime sincera gratitudine e ringrazia tutta l’AIL di Foggia per la donazione dei dispositivi destinati all’Ambulatorio - Day Hospital della Ematologia. La donazione manifesta ancora una volta l’attenzione dell’associazione AIL verso i pazienti affetti da malattie oncoematologiche e contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità della assistenza a loro fornita nella quotidiana lotta contro i tumori del sangue