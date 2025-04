Polizia Locale e Abio Bari all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: un sabato speciale con moto, doni e mascotte

BARI - Si è svolta questa mattina nel giardino dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari l’iniziativa, un evento di solidarietà e gioia organizzato dallain collaborazione con le associazioni. L’iniziativa, che ha come obiettivo quello di portare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, è ormai diventata un appuntamento annuale che arricchisce il programma di sostegno e accoglienza per chi vive momenti difficili in ospedale.

L'evento ha visto la partecipazione dell’assessora alla Vivibilità urbana e del comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo, che hanno preso parte a una mattinata di giochi, musica e solidarietà. I volontari dell’associazione Abio Bari, impegnati dal 2009 a supportare i bambini e le famiglie durante la degenza ospedaliera, hanno contribuito a rendere ancora più speciale l’appuntamento.

Uno degli highlight della giornata è stato sicuramente il momento della distribuzione dei kit donati dagli operatori della Polizia Locale, che includevano materiali di cancelleria come colori, matite, album da colorare e altri articoli per stimolare la creatività dei bambini. I piccoli pazienti hanno inoltre avuto l’opportunità di incontrare gli agenti in divisa, scattando foto con le moto e le auto della Polizia Locale, un incontro che ha sicuramente regalato momenti di allegria e spensieratezza.

Le mascotte e i personaggi dei cartoni animati, giunti per l’occasione, hanno fatto il resto, regalando ai bambini momenti di gioia pura, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

«Ogni anno, la Polizia Locale di Bari sostiene le associazioni del territorio attraverso una raccolta benefica di offerte per il calendario del Corpo. L’attenzione è sempre rivolta a chi, come Abio, ogni giorno aiuta i bambini e le loro famiglie ad affrontare i momenti difficili con il sorriso», ha dichiarato l’assessora alla Vivibilità urbana. «Questi momenti sono occasioni preziose anche per noi – ha aggiunto – per vivere insieme ai volontari e ai bambini ore di spensieratezza e gioco, con lo spirito di vicinanza e solidarietà che ci caratterizza».

Il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo, ha sottolineato quanto l’incontro con i bambini dell’ospedale sia significativo per tutto il Corpo di Polizia. «Portare momenti di gioia e condivisione sui veri valori, come il rispetto della vita e la vicinanza ai più piccoli, è uno degli obiettivi della Polizia Locale di Bari. Questo ci permette di superare le difficoltà quotidiane e di concentrarci su ciò che veramente conta», ha affermato.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di impegno sociale da parte della Polizia Locale di Bari, che anche in vista delle festività pasquali ha deciso di donare delle uova di Pasqua Ail alle scuole del Municipio V, dimostrando ancora una volta la vicinanza alle realtà del territorio.

Bio Bari odv, fondata nel 2009, è un’associazione che promuove l’umanizzazione dell’ospedale e si occupa di sostenere e accogliere bambini e famiglie all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, specialmente nei reparti di Trambusti e Neurologia. L’associazione opera attivamente per attenuare i fattori di rischio emotivo e psicologico che derivano dall’ingresso in ospedale, facendo sentire i bambini e le loro famiglie meno soli durante il percorso di cura.

Un sabato speciale che ha confermato l’importanza di portare sorrisi e calore umano anche nei luoghi più difficili, trasformando una giornata qualunque in un’occasione di speranza e gioia.