“The Gospel Mass” e il tocco di Jacob De Haan al Mysterium Festival 2025

TARANTO - Lunedì 14 aprile e martedì 15 aprile, alle ore 20.30, le chiese didi Taranto ospiteranno un evento imperdibile nell’ambito della. L’esibizione didi, con ile l’, diretti dal Maestro, promette di emozionare il pubblico con una fusione unica di elementi sacri e gospel.

La composizione, scritta per coro, solisti e ensemble strumentale, rappresenta un’originale rilettura moderna del tradizionale ordinario della Messa cattolica, arricchita da sonorità tipiche della musica gospel. Come spiega il Maestro Pierfrancesco Semeraro, codirettore artistico del Mysterium Festival, l’opera si distingue per la sua energia travolgente e il suo approccio emotivamente coinvolgente, che rende l’esperienza liturgica intensa, ma al contempo accessibile anche a un pubblico non specializzato.

Jacob De Haan, compositore olandese di fama internazionale, ha saputo coniugare la struttura classica della Messa con elementi contemporanei, utilizzando ritmi sincopati, armonie ricche e melodie che richiamano la tradizione afroamericana. La composizione si sviluppa in sei sezioni: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, alternando momenti di riflessione contemplativa e di gioia festosa, rendendo quest’opera perfetta per essere eseguita tanto in contesti liturgici quanto in concerti.

«The Gospel Mass rappresenta un ponte musicale tra culture diverse», afferma Semeraro. «Con un linguaggio fresco e gioioso, questa composizione celebra la fede con entusiasmo, speranza e vitalità, dando vita a un’esperienza spirituale che attraversa generi e tradizioni musicali. È una proposta ideale per quei cori che vogliono esplorare repertori innovativi senza perdere il legame con la tradizione religiosa».

L’evento fa parte del ricco programma del Mysterium Festival 2025, una rassegna che unisce fede, arte, storia, tradizione e cultura. Organizzato da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, e con il patrocinio di enti locali e nazionali, il festival si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura.

L’ingresso all’evento è gratuito, con prenotazione facoltativa tramite la piattaforma Eventbrite. La prenotazione garantisce un posto a sedere per vivere al meglio questo straordinario concerto.

Dettagli dell'evento:

Date : Lunedì 14 aprile 2025 (Chiesa San Nunzio Sulprizio) e Martedì 15 aprile 2025 (Chiesa Sant’Egidio), ore 20.30

Ingresso gratuito con prenotazione facoltativa su Eventbrite (prenotazione consigliata per garantire il posto a sedere)

Info e contatti : Orchestra Magna Grecia, via Ciro Giovinazzi 28, Taranto (392.9199935)

Siti: mysteriumfestival.it, orchestramagnagrecia.it

Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale che trascende il tempo e lo spazio, unendo la sacralità della Messa e la vitalità del gospel in una performance di grande impatto emotivo. Non mancate!