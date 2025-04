Alla scoperta delle tradizioni pugliesi con le masterclass e i laboratori di iTEG svela la Puglia on the road: l’Hub di iTEG dal 16 al 18 maggio a Nardò

Ci sono poi le Masterclass che contemplano le esperienze enogastronomiche:



- Masterclass sull'olio extravergine d'oliva

- Scoprire e gustare il vino: tecniche e tradizioni

- Un viaggio nel mondo della birra artigianale

- Sapori caseari della Puglia

- Sapori del mare

- Cooking Class: pasta fatta in casa

- Show Cooking: il tradizionale Pasticciotto, con degustazione finale



BARI - iTEG, l’evento dedicato al Turismo Enogastronomico Italiano e all’Hospitality, dal 16 al 18 maggio a Nardò presenta anche iTEG svela la Puglia on the road, un Hub esperienziale che avrà un suo luogo dedicato presso l'outdoor del Castello Acquaviva di Nardò, 100 mq allestiti per l’occasione. Al suo interno, tutti coloro che desiderano immergersi nelle tradizioni locali potranno confrontarsi e cimentarsi con laboratori e masterclass immersive e coinvolgenti, accessibili con l’iTEG Experience Card.Il progetto, nato per accompagnare partecipanti e viaggiatori nella scoperta delle meraviglie della Puglia tra itinerari e folklore, offre un'opportunità imperdibile di esplorare e toccare con mano l'arte, l'artigianato e l'enogastronomia della nostra terra. La prima tappa si svolgerà, quindi, in provincia di Lecce, mentre la seconda sarà in provincia di Bari, il 30 e 31 maggio e l’1 giugno. Qui, artisti, artigiani, produttori e cuochi si uniranno per proporre attività coinvolgenti e autentiche.L’iTEG Experience Card, un innovativo strumento digitale, permetterà l'accesso a tutte le attività programmate tramite un semplice QR code. Con la card, i partecipanti riceveranno anche un kit con i materiali necessari e un servizio di assistenza multilingua, per garantire un'esperienza curata nei minimi dettagli. Ma c’è una novità: «Attraverso il bando Prodotti Turistici, We are in Puglia ha acquistato un numero limitato di iTEG Experience Card che permetteranno a una buona parte dei visitatori di avere l’accesso gratuito all’Hub esperienziale – spiega Paola Puzzovio, fondatrice e organizzatrice dell’evento – così, con questo importante contributo, sosteniamo anche le tradizioni locali e le divulghiamo, trasmettendole a nostra volta».Ogni attività prevede un numero limitato di partecipanti, fino a trenta attivi e venti spettatori per sessione, per garantire un'interazione autentica con i professionisti locali e preservare la qualità delle esperienze.«Siamo felici e orgogliosi di questa nuova progettualità con un Hub itinerante che nei prossimi mesi sarà anche in altre sedi portando nei territori di riferimento le proprie eccellenze e peculiarità- spiega l’organizzatrice - . Si tratta di una modalità nuova e coinvolgente per entrare in contatto con le proprie tradizioni. Non solo, anche i viaggiatori avranno a disposizione i laboratori e le masterclass, un’offerta diretta che simula le attività che possono essere svolte sui territori».Di seguito i Laboratori Artigianali ai quali ci si può prenotare:- Cartapesta: crea un souvenir della Puglia- Ceramica: lavora con l'argilla senza forno- Disegno/Pittura: tecniche di disegno con matita e penna- Tamburello: scopri i ritmi e le tradizioni pugliesi- Pietra leccese: scultura e tradizione- Uncinetto: creatività e tradizione