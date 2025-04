Porto Cesareo, studenti a lezione di legalità col Prefetto di Lecce

LECCE - Emozioni e bellezza all’IC Porto Cesareo per l’ultimo appuntamento nell’ambito di “Farò di me... un porto di legalità”, progetto didattico di antimafia sociale e cittadinanza attiva avviato nei mesi scorsi in collaborazione con la Prefettura di Lecce.E proprio S-E- il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, è stato il protagonista dell’ultima lezione frontale con i ragazzi delle classi prime, seconde e terze medie, a conclusione di una serie di incontri con i massimi esponenti delle forze dell’ordine su tematiche quali gioco d’azzardo, droghe, violenza di genere e non solo, bullismo e cyberbullismo, contraffazione e abusivismo commerciale. Dialogo, coscienza civile, legalità, rispetto delle regole per una società responsabile, al centro dell’incontro un vero e proprio dibattito con i giovanissimi, tra curiosità, aneddoti, racconti di vita ad emozione palpabile.“La legalità non dev’essere considerata una parola astratta né un insieme di norme e regole e prescrizioni – le parole del prefetto-. La legalità è un modo di essere, di vivere, di sentire. Io devo sentirmi parte integrante di una dimensione valoriale che mi aiuti a guardare l’altro con fiducia e rispetto, da cittadino responsabile. Gli studenti in questo progetto ci hanno messo la faccia, il cuore e stanno portando avanti il progetto credendoci”.Il progetto, voluto dal dirigente Stefano Macchia, è realizzato dalla giornalista Fabiana Pacella responsabile del presidio Puglia di Articolo21. Tutor la prof. Laura Zuccalà.Gli studenti partecipanti, piccoli giornalisti in erba, a seguito di ogni incontro frontale con Asl, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, UNICEF, Prefetto, hanno realizzato mini servizi giornalistici per documentare la loro attività attraverso le pagine social dell’IC in tempo reale nell’ottica del MoJo – Mobile Journalism sempre più diffuso come metodo di comunicazione in real time. Durante laboratori dedicati, poi, hanno prodotto una sintesi grafica delle emozioni e consapevolezze nate dal corso. Da lì è in fase di realizzazione un piccolo monumento ecocompatibile con cui adotteranno un’aiuola in centro, a Porto Cesareo che diventi messaggio dei ragazzi agli adulti. Il tutto sarà presentato con evento finale cui prenderanno parte i diversi attori protagonisti del cammino condiviso, a fine maggio.