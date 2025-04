Premier League, ufficiale l’addio di De Bruyne al Manchester City: un gol nel suo ultimo derby contro lo United a 5.00, assist a 2.75

Dopo dieci lunghi anni di militanza, Kevin De Bruyne a fine stagione lascerà il Manchester City. Il 33enne centrocampista belga con un annuncio sui propri social ha ufficializzato l’addio ai Citizens a giugno, alla scadenza del suo contratto. Il classe ’91 ha vinto 16 trofei con il City (tra questi sei Premier League e la Champions League 2023 in finale contro l’Inter).Con gli ultimi infortuni che lo hanno limitato e la difficoltà a tornare sui suoi livelli, De Bruyne, con la prospettiva di continuare al City solo da comprimario, ha scelto la via dei saluti. Attorno al calciatore sono già in aumento gli inevitabili rumors di mercato (Arabia Saudita, San Diego in MLS?). Nel frattempo domenica andrà in scena all’Old Trafford il derby di Manchester contro lo United di Ruben Amorim, l’ultimo per De Bruyne in maglia City.Stando alle quote del match, il Manchester United è sfavorito a 3.30, con il pareggio che si scommette a 3.55 e la vittoria del Manchester City in lavagna a 2.10. L’Over 2,5 si punta a 1.63, Under a 2.15. Entrambe le squadre a segno a 1.55, NoGoal a 2.30. Combo Goal+Over 2,5 a 1.81, X2+Over 1,5 a 1.60. Red Devils a segno per primi nel match a quota 2.22, Citizens a 1.75.Sul fronte marcatori in casa United, Bruno Fernandes è proposto a 3.50 (a 4.00 si punta Joshua Zirkzee). Nel Manchester City Omar Marmoush marcatore è in lavagna a 2.75 (a 5.00 Savinho). Almeno un gol siglato da Kevin De Bruyne nel suo ultimo derby di Manchester si gioca a 5.00, un assist del belga vale quota 2.75 (Goal+Assist a 14.00). sp/AGIMEG.