Presentata l’11° edizione del “Vintage Market Bari”, la mostra mercato ispirata alla cultura del ri-ciclo e dedicata agli appassionati degli oggetti del passato

BARI - È in programma sabato 5 e domenica 6 aprile, nella Fiera del Levante (padiglione 20), l’undicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato dedicata al mondo del vintage e organizzata da Bidonville Vintage Store.I dettagli dell’evento sono stati illustrati dall’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, da Nicola Mincuzzi, uno dei due organizzatori della manifestazione e titolare di Bidonville, dal conduttore della radio ufficiale RKO Carlo Chicco, dal dj e coordinatore delle proposte musicali Vito Santamato e dalla presidentessa della Uisp Bari Tiziana Zenzola. All’incontro con la stampa hanno partecipato anche Mirko Dr Jitterbug, ballerino di swing e appassionato di Lindy Hop che si esibirà nel corso delle due giornate, e Nicholas Chiriacò, giovanissimo espositore di consolle anni ‘80 che ha ideato un software di sviluppo di videogames ispirato ai vecchi giochi con grafica in pixel.Oltre 150 espositori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia daranno vita all’evento primaverile riservato ad amanti e curiosi del collezionismo, dell’artigianato creativo, ceramiche, modernariato, vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento, giocattoli e giochi per consolle, orologi, cosmesi bio, piante, design, upcycling e del pezzo vintage cui si vuole dare un’altra vita. Infatti, denominatore comune che tiene insieme tutti i partecipanti alla manifestazione è la sostenibilità: “Vintage is the way to save Planet” è lo slogan dell’evento che intende esprimere la necessità di dar nuova vita agli oggetti e ai beni del passato e di utilizzare, ancora una volta, prodotti integri, utili e funzionanti per il bene del pianeta. Il Vintage Market Bari, infatti, non è un semplice mercato dell’usato ma un vero e proprio contenitore in cui si incontrano passioni e interessi segnati dal tempo, che si intende valorizzare e rilanciare sul mercato. Ma è anche una vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo, come pure per appassionati di moda e musica che vogliano condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.Vintage Market Bari sarà aperto sabato, dalle ore 10 alle 22, e domenica, dalle ore 10 alle 21 (ingresso Edilizia).“La nostra è una manifestazione in forte crescita - ha esordito Nicola Mincuzzi -. Sarà una grande kermesse, un luogo di incontro con circa 150 gli espositori che proporranno capi d’abbigliamento, accessori, collezioni di vario genere, libri, artigianato creativo, orologi e tanti altri pezzi legati al passato. Tante le novità, dall’area kids alle esibizioni di ballo e di musica dal vivo. È un evento a tutto tondo, grazie al quale sarà possibile trascorrere alcune ore in tranquillità e, allo stesso tempo, riflettere sull’importanza dell’economia circolare in chiave ambientale e sui danni prodotti dalla fast fashion. Quest’anno abbiamo anche stretto un accordo con Vivicittà: pertanto chi correrà per la gara podistica in programma domenica potrà entrare gratuitamente. Il Vintage market Bari non si può raccontare, bisogna viverlo, ogni volta con nuovi stimoli, nuove idee e la promozione di uno stile di vita “nuovo”. E per noi è una grande soddisfazione, perché è diventato il fiore all’occhiello del settore nel Mezzogiorno alla stregua di manifestazioni analoghe organizzate a Roma o Milano”.“Stiamo chiaramente vivendo un processo di maturazione - ha proseguito Pietro Petruzzelli - perché questa manifestazione molto interessante è la prova di come Bari stia diventando, giorno dopo giorno, una città sempre più attrattiva, in grado di far coesistere eventi importanti tra loro, come il Vintage Market Bari e Vivicittà. Gli organizzatori, attraverso questo evento, propongono un tema fondamentale fondato sui vantaggi derivanti dal processo di economia circolare, con il recupero e il riutilizzo di una serie di oggetti che per qualcuno potrebbero essere scartati, mentre per altri rappresentano prodotti di valore, non solo storico ma anche culturale ed economico. Al suo interno è possibile toccare con mano la professionalità di tanti artigiani che lavorano con il vintage e producono il materiale in vendita. Perciò mi auguro che questo fine settimana in tanti si iscrivano a Vivicittà e vadano a visitare il Vintage Market Bari, dove non solo troveremo un pezzo della nostra terra ma anche collezionisti provenienti da ogni parte d’Italia”.“Secondo me il concetto del riciclo, del riutilizzo e del riuso sintetizza quella forza rappresentata dalla nuova vita concessa a questi oggetti, che raccontano sia il passato che il presente - ha commentato Carlo Chicco -. Ho l’onore di essere, sin dalla prima edizione, la voce di questa manifestazione, in quanto ho sempre condotto la diretta radiofonica dando voce ai protagonisti del Vintage Market, tutti personaggi molto particolari: da una parte abbiamo i collezionisti di qualsiasi cosa, dall’altra veri e propri artisti. Tutte le voci raccolte in questi anni sono online, quindi a disposizione di tutti”.“Abbiamo pensato sin dall’inizio che la musica, capace di riportare alla memoria i momenti salienti della nostra vita, non fosse solo un sottofondo ma parte integrante del Vintage Market Bari - ha concluso Vito Santamato -. Quindi potremo assistere a dj set ma anche ad esibizioni live, dal soul al jazz, dal rock allo swing. Due giornate in cui l’esperienza vintage potrà essere vissuta a 360 gradi”.Oltre all’area market allestita su una superficie di circa 5.000 metri quadri, il programma prevede tante altre attività di diverso genere.Saranno diversi i laboratori e gli spettacoli teatrali gratuiti per bambini in programma domenica 6 aprile (a cura delle artigiane di Pea.dè e dell’associazione ScartOff e Room to Play):o ore 11 - 12 | laboratorio Scartoff - (info e prenotazioni 327 4613423)o ore 12 - 13 | spettacolo Room to Playo ore 16 - 17 | spettacolo Room to Playo ore 17 - 18 | laboratorio Pea.dè - (info e prenotazioni 320 4822783).Sarà allestita un’area esterna per ospitare esibizioni musicali dal vivo con vari artisti e dj set:· sabato 5 aprileore 12 - 15 | dj set Carlo Chiccoore 18.30 - 21 | live band Good Ole Boys· domenica 6 aprileore 12 - 15 | dj set Vito Santamatoore 16.30 | live band Swing 31ore 18.30 | dj set & balli Lindy Hop con il team HOPS BARI in collaborazione con Il Pentagramma.In questo spazio i visitatori potranno tuffarsi nel passato giocando con flipper d’epoca.Al Fuso Pugliese (Premiata Norcineria) con il suo truck giallo offrirà a tutti la possibilità di assaporare i prodotti alimentari della Puglia più autentica, mentre da Nadia Poke&Roll si potranno gustare poke bowl colorate, roll sorprendenti e sapori perfettamente equilibrati fra la tradizione giapponese e la creatività contemporanea.Domenica in mostra delle meravigliose auto d’epoca anni ‘70 a cura di Vintage Volkswagen Friends.Nella postazione fissa di radio RKO sarà trasmessa la diretta radiofonica della manifestazione con i protagonisti della fiera, gli organizzatori, gli standisti e gli stessi visitatori. A condurre il programma Carlo Chicco & friends, per la regia di Paola Pagone.IdeaPodcastHouse darà voce ai protagonisti dell’evento per raccontare il fascino del vintage in un nuovo formato: tecnologia e storytelling, creatività e strategia, per podcast che catturano e coinvolgono.Il ticket d’ingresso, al costo di 3 euro, si potrà acquistare presso la biglietteria della fiera (ingresso Edilizia) oppure online su Viva Ticket o su www.vintagemarketbari.it Ingresso gratuito per gli over 65, i bambini sotto i 12 anni e le persone con disabilità. Inoltre l’ingresso sarà gratuito per gli iscritti alla gara podistica “Vivicittà”: sarà sufficiente presentare la pettorina.Instagram vintage_market_bariFacebook Vintage Market Bari.