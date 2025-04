Proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori Conad di Casamassima

CASAMASSIMA - È stato approvato il piano di proroga della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per i 41 lavoratori in esubero del punto vendita Conad situato nel Parco Commerciale di Casamassima. Si tratta di un precedente senza eguali in Italia per il settore della grande distribuzione organizzata.

Un'intesa per tutelare i lavoratori

La decisione è stata presa al termine dell’esame congiunto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accordo tra Regione Puglia, sindacati e azienda permetterà di garantire la tutela occupazionale fino al 31 dicembre 2025, scongiurando così i licenziamenti. La CIGS entrerà in vigore il primo dicembre 2024 e avrà una durata di un anno.

Una concessione straordinaria

“Si tratta di una concessione straordinaria”, ha spiegato il presidente della task force Occupazione SEPAC, sottolineando come Conad, pur operando nel settore commerciale, abbia esaurito tutti gli strumenti previsti per il sostegno all’occupazione. Tuttavia, il riconoscimento della strategicità del punto vendita e del suo indotto agroalimentare a chilometro zero ha consentito l’ottenimento di un’estensione della tutela per i dipendenti.

Prospettive future

Nei prossimi mesi, le parti coinvolte dovranno lavorare per individuare soluzioni strutturali e definitive, tra cui l’eventuale apertura di un nuovo punto vendita a Bari, già ipotizzata dall’azienda. “È un’occasione per trasformare una crisi in un’opportunità, tutelando i lavoratori e preservando un presidio economico fondamentale per il territorio”, ha aggiunto il presidente della task force.

L’accordo rappresenta dunque un importante risultato per la tutela dell’occupazione e apre nuove prospettive per il futuro del settore.