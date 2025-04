Puglia celebra l'eccellenza artigiana: connubio tra design e gusto per il Made in Italy

- In occasione della Giornata Mondiale del Made in Italy, celebrata oggi, 15 aprile, in onore di Leonardo da Vinci, simbolo universale della creatività italiana, la Puglia si fa portavoce di un'unione inedita tra due eccellenze del territorio: il design artigianale e la pasticceria di qualità.

La designer Rosaria Coscia, fondatrice del laboratorio artigianale Il Tocco di Minerva, e la storica Pasticceria Mattiace di Toritto hanno dato vita a una collaborazione speciale che celebra il valore intrinseco del "fatto a mano" italiano. Un progetto che esalta il gusto autentico, la meticolosa cura per il dettaglio e la passione per il bello, il buono e l'artigianale.

Uova di cioccolato con sorprese artigianali: una storia da scoprire

Il cuore di questa sinergia creativa sono le uova di cioccolato artigianali della Pasticceria Mattiace. All'interno di queste delizie dolciarie si celano piccole creazioni uniche realizzate da Rosaria Coscia e firmate Il Tocco di Minerva. Si tratta di accessori pensati per esprimere eleganza e personalità, interamente realizzati a mano: orecchini con cristalli, elastici per capelli, segnalibri in ecopelle, papillon e raffinati fazzoletti da taschino in cotone. Oggetti semplici ma preziosi, che raccontano un'estetica sobria e autentica, frutto di passione e cura artigianale.

«Mi è sembrato naturale pensare a una collaborazione con la Pasticceria Mattiace», racconta Rosaria Coscia. «L’idea è nata poco prima di Natale: ricordando una mia esperienza passata con una pasticceria di Bitonto, ho pensato di proporre qualcosa di simile ma ancora più radicato nel territorio. La proposta è piaciuta subito a Giuseppe Mattiace, e da lì abbiamo iniziato a lavorare per dare forma a questo progetto».

Queste non sono semplici uova pasquali, ma veri e propri scrigni di artigianalità. Ogni pezzo è unico, ogni sorpresa è stata pensata, realizzata e inserita con l'intento di trasmettere un messaggio di autenticità e valore del fatto a mano. Un prodotto interamente "hand made", dalla creazione dell'uovo alla sorpresa contenuta al suo interno, che incarna appieno lo spirito del Made in Italy: non solo manifattura, ma cultura, identità, tradizione e innovazione che si fondono.

Un Made in Italy che affonda le radici nel territorio

La forza di questa iniziativa risiede anche nel suo profondo legame con il territorio pugliese. Toritto, piccolo centro della Murgia barese, è il luogo dove questa sinergia ha preso vita. In un'epoca dominata dalla produzione di massa, recuperare e valorizzare le competenze artigianali locali rappresenta un atto di fondamentale importanza.

«Ogni oggetto è stato pensato per essere bello, utile e sostenibile. Ho scelto materiali semplici proprio per rendere il tutto accessibile, ma senza rinunciare all’identità artigiana che contraddistingue il mio lavoro», spiega Rosaria Coscia.

Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel solco della Giornata Mondiale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e tramandare la cultura del “bello e ben fatto” che il mondo intero riconosce all’Italia. Un esempio virtuoso di come l'unione tra creatività e tradizione possa generare eccellenze uniche, capaci di raccontare storie di passione e autenticità.