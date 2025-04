Puglia, ristoratori e albergatori uniti contro il turismo di massa: "Salvaguardiamo l'autenticità"

- Mentre la Pasqua si avvicina e la Puglia si prepara ad accogliere un flusso significativo di turisti, centinaia di professionisti del settore, tra ristoratori, albergatori e produttori di eccellenze locali, lanciano un appello con un obiettivo comune: salvaguardare l'autenticità del territorio dal rischio di un turismo di massa non gestito.

L'associazione Buona Puglia, presieduta dal noto gastronomo Francesco Nacci, da anni impegnata nella valorizzazione del Made in Puglia, ha promosso un'iniziativa per tutelare la "biodiversità turistica" della regione. L'allarme nasce dalla consapevolezza che un sovraffollamento turistico non adeguatamente gestito potrebbe compromettere la qualità dei servizi offerti, deteriorando il "brand Puglia" e intaccando l'identità del territorio.

Tour personalizzati per un'esperienza autentica

Per far fronte a questa sfida, Buona Puglia ha ideato un progetto che prevede la creazione di tour personalizzati e autentici lungo tutta la regione. L'obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza itinerante alla scoperta dei luoghi di cultura e dei paesaggi più caratteristici, con servizi di ristorazione e accoglienza di alto livello, calibrati sulle singole esigenze. Una rotazione dei clienti ben orchestrata permetterebbe di gestire il flusso turistico in modo più efficace e di coinvolgere un numero maggiore di attività del settore.

A tal fine, Buona Puglia ha stretto una partnership strategica con il tour operator Italian gourmet secret, specializzato nell'incoming turistico in Puglia. L'accordo mira a fornire servizi di alta qualità ai visitatori attraverso i partner associati alla rete Buona Puglia, coinvolgendo ristoranti d'eccellenza, pizzerie gourmet, piccoli produttori di olio e conserve, osterie e trattorie autentiche. Non mancheranno esperienze enogastronomiche uniche, come degustazioni in cantine tradizionali o assaggi di salumi e formaggi da produttori di nicchia, magari durante cene private in ville, masserie o romantici trulli con piscina al tramonto.

Un appello alle aziende virtuose

La nobile missione del progetto è preservare la "biodiversità" dell'offerta turistica pugliese, tutelando gli operatori che lavorano con serietà per mantenere viva l'autenticità e le tradizioni di questa terra. Gli associati di Buona Puglia lanciano un appello accorato: "Le altre aziende virtuose attive nel campo wine, food, dell'ospitalità autentica e di lusso si uniscano a noi".

Come scoprire le realtà aderenti

Individuare le realtà che hanno aderito al progetto è semplice: basta visitare il sito web www.buonapuglia.it e navigare tra le sezioni dedicate a ristoranti, produttori tipici e hotel, scegliendo l'esperienza su misura. Per informazioni sui tour o per candidarsi come azienda partner, è possibile contattare Italian gourmet secret al numero 0803204897.

In un periodo cruciale come la Pasqua, che rappresenta una prova generale per la stagione estiva, l'iniziativa di Buona Puglia e dei suoi associati si pone come un modello virtuoso per un turismo sostenibile e rispettoso dell'identità del territorio pugliese.