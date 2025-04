Puglia protagonista con Plastic Free: nel weekend 27 azioni ambientali per onorare Papa Francesco e la Giornata della Terra

BARI - “”, ha detto Papa Francesco, sottolineando l’urgenza di prendersi cura del Creato. Un appello che troveràquesto fine settimana grazie a, l’associazione impegnata dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica.

In occasione della 55ª Giornata della Terra (Earth Day), indetta dalle Nazioni Unite, sabato 26 e domenica 27 aprile si terranno 222 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, con l’obiettivo di rimuovere 100mila chili di plastica e rifiuti. Le attività inizieranno con un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, in segno di rispetto per il lutto nazionale.

La Puglia sarà tra le regioni più attive con 27 iniziative coordinate dal referente regionale Luigi Schifano. Sabato 26 si interverrà a Castellana Grotte, Mola di Bari, Putignano, Francavilla Fontana, Alessano, Surano, Vernole, Crispiano. Domenica 27 toccherà ad Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Molfetta, Polignano a Mare, Rutigliano, Santeramo in Colle, Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Rodi Garganico, Castro, Lecce, Melendugno, Minervino di Lecce, Spongano, Taviano, Taurisano, Castellaneta.

«Agire concretamente con passione, energia e amore per la terra» – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – «è il nostro modo per onorare la memoria di Papa Francesco e sostenere un futuro sostenibile. I nostri 1.200 referenti territoriali guideranno le attività in parchi, spiagge, fiumi, laghi e borghi italiani».

Le azioni saranno supportate da Treedom, BCorp italiana e partner di sostenibilità, che contribuirà alla piantumazione di alberi legati alle iniziative Plastic Free. L’associazione, ad oggi, ha coinvolto oltre 260mila volontari, raccolto 4,4 milioni di chili di rifiuti e realizzato oltre 7.800 eventi di pulizia in tutta Italia.

Per scoprire tutti gli appuntamenti e partecipare gratuitamente: www.plasticfreeonlus.it

Un’occasione per prendersi cura del nostro pianeta, con spirito di comunità e responsabilità.