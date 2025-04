Serie A, Atalanta-Lecce si giocherà domenica 27 aprile alle 20:45: recupero dopo il lutto che ha colpito i salentini

La Lega Serie A ha ufficializzato il recupero della sfida, valida per ladi campionato: il match si disputeràaldi Bergamo.

La partita, inizialmente prevista per giovedì 24 aprile, era stata rinviata in seguito alla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, venuto a mancare improvvisamente all’età di 47 anni nell’albergo di Coccaglio, nel bresciano, dove la squadra era in ritiro.

Il Lecce, scosso dal lutto, proverà a rialzarsi in una gara delicatissima per la corsa salvezza. La squadra di Marco Giampaolo, reduce da 7 sconfitte nelle ultime 8 giornate, dovrà fare affidamento su Morente e Rebic, chiamati a dare un contributo decisivo in attacco per uscire dal momento nero.

Dall’altra parte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente terza in classifica, non può permettersi passi falsi: l’obiettivo è mantenere il passo per una storica qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri potranno contare sui gol e le giocate di Retegui e Lookman, protagonisti assoluti della stagione bergamasca.

Una sfida carica di significato, tra dolore, speranza e obiettivi da raggiungere: Lecce e Atalanta si ritroveranno in campo per onorare anche chi, come Graziano Fiorita, ha vissuto il calcio con passione e dedizione.