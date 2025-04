Putignano celebra l’80° anniversario della Liberazione con una giornata di eventi

PUTIGNANO – In occasione dell’, il Comune diha organizzato una giornata ricca di iniziative commemorative e culturali che si svolgeranno

Cerimonia istituzionale al Monumento ai Caduti

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la tradizionale Cerimonia Commemorativa presso il Monumento ai Caduti, dove il Sindaco Michele Vinella deporrà una corona di alloro in memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà del Paese. Alla cerimonia parteciperanno:

Gen. Andrea Campanella , Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci

Dott.ssa Vanna Pricci , Presidente A.N.P.I. Putignano

Dott. Saverio Campanella , Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Michele Vinella, Sindaco di Putignano

Inaugurazione della sede A.N.P.I. Putignano

Alle ore 11:00, in Vico Roma 28, si terrà l’inaugurazione ufficiale della sede putignanese dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.), con interventi della presidente Vanna Pricci e del sindaco Vinella.

Presentazione del libro “Delitto Matteotti: Il Mandante”

Nel pomeriggio, alle ore 18:30, presso il Parco “Salvatore Romanazzi”, si terrà la presentazione del libro “Delitto Matteotti: Il Mandante”, scritto e raccontato dall’autore Mario Gianfrate. L’evento è organizzato dall’Associazione PrisciARCI e si propone di riflettere su una delle pagine più oscure e significative della storia italiana.

Mostra storica “Ombre del passato”

A partire dal 22 aprile e fino al 30 aprile, nel Chiostro della Biblioteca Comunale, sarà visitabile la mostra “Ombre del passato: lotta per la Liberazione”, allestita dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale - progetto In Reading. La mostra offre una raccolta di immagini, articoli e documenti storici sulla Resistenza, selezionati tra il materiale conservato in Biblioteca.

Ingresso gratuito e invito alla cittadinanza

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito. L’Amministrazione comunale invita cittadini e cittadine, associazioni e stampa locale a partecipare numerosi per condividere un momento di memoria collettiva e riflessione storica.