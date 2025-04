Putignano, la Biblioteca comunale 'Filippo Angelini De Miccolis' sarà aperta anche di sabato

PUTIGNANO - A partire da questo sabato, 12 aprile e fino al 31 maggio 2025 la Sala lettura della Biblioteca Comunale “Filippo Angelini De Miccolis” di Putignano resterà aperta mattina e pomeriggio. Si tratta di una sperimentazione annunciata oggi dal Sindaco Michele Vinella e dall’Assessore all’Innovazione Culturale e gestione degli spazi socio-culturali Mariano Intini dopo aver ascoltato le richieste degli utenti fruitori. La Sala Lettura sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30 tutti i sabati fino a fine maggio.Si tratta di uno spazio frequentato sovente da studenti universitari e cittadini che qui trovano un luogo tranquillo per studiare, leggere o lavorare. La Biblioteca, infatti, attualmente non è aperta nel fine settimana. Da sabato questo ulteriore servizio, realizzato nell’ambito del progetto “Biblioteca Bene Comune” finanziato da Fondazione con il SUD e Cipell, sarà possibile grazie alla collaborazione delle Associazioni “Lavori dal Basso” e “Radio JP”.“In questi giorni abbiamo apportato diversi cambiamenti nel settore Cultura cittadino. Vorremmo infatti che Putignano possa vantare un’offerta turistica e culturale di sempre maggiore qualità. Da lunedì il Museo ha reso i suoi orari più efficaci ad intercettare l’afflusso turistico ed abbiamo riaperto anche l’InfoPoint Turistico di Piazza Plebiscito. Da sabato, poi, sperimenteremo l’apertura della Sala lettura sia in mattinata che nel pomeriggio. Un servizio non scontato, reso possibile con la collaborazione dei dipendenti comunali, della Dirigente e delle associazioni coinvolte. Una decisione che abbiamo preso insieme agli utenti fruitori della sala lettura e sempre con loro decideremo cosa fare dopo questa prima fase di sperimentazione” dichiara l’Assessore all’Innovazione Culturale, Turismo e gestione dei beni socio-culturali Mariano Intini.“Credo che l’ascolto sia il primo passo per gli amministratori che vogliono far crescere la propria città. Per questo, insieme alla Giunta, da otto mesi stiamo cercando di fare dell’ascolto la nostra principale pratica quotidiana. L’abbiamo fatto anche per la Biblioteca, dove le esigenze di studenti, cittadini, turisti, lavoratori e gli altri utenti della sala lettura ci hanno portato a sperimentare l’apertura anche di sabato della sala lettura. Una sperimentazione importante, che permetterà a tutti di usufruire di uno spazio pubblico utile per lo studio, il lavoro, la lettura. Un ringraziamento speciale a Lavori dal Basso e Radio JP, che renderanno fisicamente possibile questa apertura” dichiara il Sindaco Michele Vinella.