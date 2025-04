Qualità delle acque di balneazione 2025: Puglia eccellenza nazionale, mare “Eccellente” su quasi tutta la costa

BARI – La stagione balneare 2025 in Puglia si apre sotto i migliori auspici: il mare pugliese, da nord a sud, si conferma tra i più puliti e sicuri d’Italia. È quanto emerge dalla classificazione delle acque di balneazione approvata dalla Giunta regionale sulla base delle analisi effettuate danel quadriennio 2021-2024.

La classificazione interessa tutti i tratti di costa delle sei province pugliesi, lungo quasi 1000 chilometri di litorale, e fotografa un quadro di qualità eccellente, con la quasi totalità dei punti di prelievo che ha ottenuto il massimo giudizio possibile.

Emiliano: “Risultato che ci rende orgogliosi”

“Una Puglia che conferma ancora una volta la sua posizione da podio in Italia per qualità delle acque di balneazione” – dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano – “Un risultato che ci rende orgogliosi, frutto di una gestione accurata del nostro patrimonio marino, garantita da un monitoraggio continuo da parte di Arpa Puglia e da un efficiente sistema di depurazione curato da Acquedotto Pugliese”.

Triggiani: “Un’offerta turistica sicura e di qualità”

Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, che sottolinea l’importanza di questi dati in chiave ambientale e turistica:

“La qualità delle aree di balneazione regionali è eccellente, come dimostrano le analisi microbiologiche di Arpa Puglia. Questo ci consente di garantire un’offerta turistica sicura sia per la salute pubblica che per l’ambiente marino. La qualità del nostro mare è indissolubilmente legata alla bellezza del paesaggio, alla natura e alla percezione della vacanza.”

Triggiani ha inoltre ricordato che la qualità delle acque incide fortemente sulle scelte turistiche, rappresentando uno degli indicatori fondamentali per attrarre visitatori in Puglia. “Siamo in attesa della classificazione ufficiale a livello nazionale – ha aggiunto – ma possiamo già dire che la Puglia è pronta ad accogliere turisti in un contesto naturale sicuro e salubre”.

Tre sole eccezioni, comunque di qualità “Buona”

Tra i numerosi punti di prelievo monitorati, tutti hanno ottenuto la classificazione “Eccellente”, ad eccezione di tre siti che hanno comunque riportato una qualità “Buona”:

Fogna Molfetta (provincia di Bari)

Fiume Lauro (provincia di Foggia)

Località Fiume a Ginosa (provincia di Taranto)

Un risultato che conferma l’impegno della Regione Puglia nel garantire la tutela del mare come risorsa identitaria, ambientale ed economica, pilastro fondamentale dello sviluppo turistico sostenibile del territorio.