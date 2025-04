Striscia la Notizia torna su Affari Tuoi: parla un’aspirante concorrente, “Mi hanno chiesto le date di nascita dei miei figli: erano i miei numeri del cuore”

ROMA – Ancora una volta Striscia la Notizia accende i riflettori su uno dei programmi più seguiti del prime time televisivo italiano, Affari Tuoi, sollevando nuove domande sull’opacità delle selezioni e sul presunto carattere “aleatorio” del gioco.

Nel servizio curato da Jimmy Ghione, in onda questa sera su Canale 5 alle 20:35, a parlare è una donna che nel 2023 ha partecipato ai provini del noto format condotto da Amadeus. La sua testimonianza punta l’attenzione sulle dinamiche che regolano le selezioni, ritenute poco trasparenti.

«All’inizio ho dovuto compilare un modulo con molti dati personali, inclusi quelli della mia famiglia. Poi, a voce, mi hanno chiesto anche le date di nascita di mio marito e dei miei figli. Per me quelli erano i miei numeri del cuore, su cui avrei voluto puntare durante il gioco», racconta la donna, che avrebbe dovuto rappresentare l’Umbria. «Mi è sembrata una richiesta eccessiva: si tratta di informazioni private».

Non solo. Durante il provino, spiega l’aspirante concorrente, le è stato anche domandato come avrebbe utilizzato l’eventuale premio in denaro: «Risposi che avrei finito di pagare il mutuo. Ma mi chiedo: perché queste domande così personali, se il gioco dovrebbe basarsi solo sulla casualità?».

La selezione si è poi conclusa con l’esclusione della donna. «Quando ho chiesto quando mi avrebbero fatto sapere qualcosa, mi hanno risposto: “Devi essere piaciuta al regista”. Ma cosa c’entra piacere al regista con un gioco basato sulla fortuna e l’apertura dei pacchi?», si domanda. «Forse mi hanno scartata perché avevo notato troppe stranezze e il mio umore era cambiato».

Il servizio si inserisce nella lunga serie di inchieste che Striscia la Notizia ha dedicato nel tempo a Affari Tuoi, sollevando dubbi sulle modalità di selezione e sulle possibili influenze esterne alla pura casualità del gioco.

Appuntamento questa sera su Striscia la Notizia per il servizio integrale.