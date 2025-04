Riapertura della camera ardente e grande afflusso di fedeli per l’addio a Papa Francesco

CITTA' DEL VATICANO - La camera ardente per Papa Francesco è stata riaperta ieri e continua a ricevere un enorme afflusso di fedeli, che si stanno recando a piazza San Pietro per rendere omaggio al Pontefice. Fino alle ore 13 di oggi, più di 61.000 persone hanno visitato la Basilica di San Pietro per salutarlo. Lo ha riferito la sala stampa vaticana, evidenziando l'intenso e rispettoso tributo che la gente sta rendendo al Papa.

Il saluto dei fedeli al Pontefice proseguirà fino a domani, venerdì, alle ore 19, quando la bara di Papa Francesco sarà chiusa definitivamente. I funerali sono previsti per sabato mattina, con Roma pronta a diventare il centro dell'incontro internazionale. Sono infatti attese circa 170 delegazioni da tutto il mondo, tra cui 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti, che parteciperanno alla cerimonia funebre.

La tomba di Papa Francesco: un tributo semplice e solenne

In vista dei funerali, è stata ultimata anche la preparazione della tomba che accoglierà la salma di Papa Francesco. La tomba, che si troverà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è stata realizzata in marmo di Liguria e porta la semplice iscrizione "Franciscus", accompagnata dalla riproduzione della croce pettorale del Papa. Il loculo si trova nella navata laterale della Basilica, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, vicino all'Altare di San Francesco.

Misure di sicurezza senza precedenti per i funerali

Per garantire la sicurezza della cerimonia, sono stati predisposti sistemi anti-drone avanzati, Eurofighter e anche un cacciatorpediniere che sorveglierà il litorale di Fiumicino. Le forze armate italiane, sotto il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), saranno coinvolte in un piano di sicurezza complesso, che include anche l'impiego di caccia per monitorare i cieli della capitale. Inoltre, per l’arrivo dei partecipanti al Giubileo degli Adolescenti, previsto dal 25 al 27 aprile, sono stati allestiti alcuni alloggi nelle zone di Centocelle e Cecchignola.

L'arrivo dei cardinali per il conclave

Intanto, la maggior parte dei cardinali elettori che prenderanno parte al prossimo conclave per l'elezione del nuovo Papa deve ancora arrivare a Roma. Secondo il portavoce vaticano, Matteo Bruni, meno della metà dei 113 cardinali presenti alla congregazione di oggi erano elettori.

Apertura straordinaria della Basilica di San Pietro

Considerando l'enorme afflusso di fedeli, la Basilica di San Pietro potrebbe rimanere aperta anche durante la notte, come è accaduto già nella notte scorsa. La basilica è stata temporaneamente chiusa ieri tra le 21:45 e le 22:15 per alcune operazioni interne, ma successivamente è stata riaperta per continuare ad accogliere i pellegrini. Anche oggi, se l'afflusso di persone dovesse rimanere intenso, potrebbe essere presa la decisione di estendere l'orario di apertura, permettendo a più fedeli di rendere omaggio al Papa.

Con il passare delle ore, Roma si prepara a celebrare un evento che segnerà la storia della Chiesa cattolica, unendo i fedeli di tutto il mondo in un ultimo saluto a Papa Francesco.