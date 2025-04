Rissa in pieno centro a Bari: urla, vetri rotti e panico tra i passanti in piazza Cesare Battisti

BARI – Momenti di paura nel cuore di Bari. Poco dopo le 21 di giovedì 17 aprile,si è trasformata in un vero e proprio ring urbano: una violenta, in gran parte di origine straniera, scatenando il panico tra i presenti.

La scena, avvenuta nei pressi della cassa del garage, è stata ripresa da un passante e diffusa sui social, diventando virale nel giro di poche ore. Nel video si sentono chiaramente urla, minacce e il rumore di bottiglie di vetro infrante, mentre alcuni giovani si affrontano fisicamente. Chi ha girato le immagini è riuscito ad attraversare la piazza in mezzo alla confusione e ad allontanarsi rapidamente, evitando conseguenze.

Numerose le chiamate alle forze dell’ordine da parte dei cittadini, molti dei quali famiglie con bambini, che stavano passeggiando in zona, anche per il tradizionale giro dei sepolcri nelle chiese del centro storico. Tuttavia, i partecipanti alla rissa sarebbero riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie.

Sul posto sono comunque intervenuti agenti della Polizia e dei Carabinieri, che stanno analizzando le immagini dei social e delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili dell’accaduto.

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i residenti, preoccupati per l’aumento della tensione e dei disordini in una zona che dovrebbe essere luogo di aggregazione, cultura e sicurezza. Le autorità comunali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma non si esclude un potenziamento della sorveglianza in centro nelle ore serali.

Un altro brutto segnale che rilancia il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla convivenza civile in spazi pubblici sempre più spesso teatro di violenza.