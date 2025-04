Gallipoli, Raffo Parco Gondar: il 21 aprile ritorna il Festival di Pasquetta con 8 palchi, 200 artisti, 15 ore di musica con Apres La Class, Mundial, Tekemaya e tanti altri

Il 21 aprile con Niccolò Torielli, Tekemaya, Après La Classe, Mundial, Kawabonga, Gianni Sabato, Praja On Tour, Vega On Tour e tanti altri. 8 palchi, più di 200 artisti, live e djset, per 15 ore no stop dedicate all’arte, alla musica, al teatro, alla cultura con l’angolo letteratura, writers, artisti di strada e il luna park ancora più grande, ma anche l'area relax e picnic, street food e l'area dedicata ai più piccoli e alle famiglie





GALLIPOLI (LE) - La grande stagione estiva di Puglia parte come ogni anno con la Pasquetta del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, lunedì 21 aprile, un evento giunto all’undicesima edizione, che anno dopo anno sta entrando nella tradizione culturale regionale.





L’evento simbolo del Parco, il più grande Festival di Pasquetta in Puglia, una dichiarazione d’amore alla cultura locale, con 15 ore no stop tra arte, cultura e musica, 50mila metri quadrati suddivisi su 8 palchi con più di 200 tra live e djset, luna park, area pic nic, ristoro e street food, area bimbi, ludoteca, artisti di strada e acrobatic circus, cultura, teatro, writers, sport e tanto divertimento!





Protagonisti della giornata le incursioni di Niccolò Torielli e Tekemaya a dirigere i giochi, live e dj set, writers che a suon di spray coloreranno la giornata di creatività, uove attrazioni per un LunaPark sempre più grande, aree dedicate allo sport con campo da beach volley, calcetto e tennis da tavolo, artisti di strada, area relax con laboratori di yoga e massaggi, laboratori artistici per bambini e spettacoli di acrobazia circense, con gli street show di La Parata dei Vivi e della Gambling Band.





Presenti tante grandi aree dedicate allo street food grazie alla partecipazione di tanti food truck del territorio che porteranno prelibate proposte (primi piatti, piatti di carne, hamburger, pucce, poke, cucina tipica salentina, pizzeria, rosticceria, burrateria, arrosticini, braceria, caciocavallo impiccato, frutta, crepes e gelati, granite siciliane e dolci tipici, waffle, dolce ungherese).





Sono poi presenti numerose aree ristoro e aree verdi ideali per poter preparare un pic nic esemplare, portando con se da casa il pranzo a sacco o acquistando le tante specialità gastronomiche presenti nel Festival.





In più, quest’anno media partner dell’evento sarà Radio Norba, che con il suo bus station regalerà al pubblico interviste, incursioni in diretta e tanto divertimento!





La musica sarà protagonista e colonna sonora allo stesso tempo: a partire dalle 10 di mattina, contemporaneamente su sei palchi si passerà dalla taranta al divertentismo, dall’elettronica al roots reggae, dalla trap al reggaeton, passando per la techno, l’edm e la musica italiana e internazionale. Saranno sette le situazioni distinte e contemporanee da poter vivere, scegliendo tra gusti e attitudini diverse le realtà preferite!





Il primo palco, la Pineta, è tutto per chi ama scatenarsi sui suoni mediterranei e popolari all’insegna del divertimento! Ospiterà i sound esplosivi di Après La Classe, Bar Italia La Discoteca Italiana, Big Mama, Crifiu, Dancehall Vs Reggaeton, Ibrah, Kawabonga, Mistura Louca Feat Luigi Bruno, Praja On Tour, Raffy, Shocchezza, Skarlat, Urban Legend, Vega On Tour.





Il secondo stage, Kinza, vedrà susseguirsi i djset dei party più in voga del momento con Mn4the People, Balla Italia, Black Out, Cimba More, Herm & Manga, El Fuego, Hawkhard Club, Lost In Brazil, Machika Metropolitan – Mixology, Salento Pie, Shawty, T3am Bash





Il terzo palco, l’Hangar, ricostruisce la maratona techno ideale per i clubbers con Gianni Sabato, The Clan, Röb, Daniele Letizia, Dfky b2b Dario Rausa, Dj Guys, Gianni Alessandrelli, Giuseppe Negro, Luca Greek b2b Frankie, Marsupiø, Magli & Sgura, Musa Dj, Nico Francioso B2b Massimiliano Sansone, Pierpaolo Tanisi B2b Stefano Malorgio, Rcnt, S.Leo, Tony Cannone, Alessio Sabato B2b Alewsky, Davide Giannelli B2b Carlo Toma.





La quarta pista, Sound System, una vera e propria dancehall sul prato “Pasquetta Style”, sarà animata dalle sonorità reggae di Adriatic Sound (Rankin Lele, Papaleu, Morello, Striunizzo) Alemandosky, Bleizone, Gaiser & Simon, Ghetto Eden, Heavy Hammer Kalibandulu, Kooloometoo, Lo Scomodo, Lumera, Mighty Bass, Run It Sound.





Sul quinto palco, Natura, troveranno musica per le loro orecchie gli amanti di musica ricercata e indipendente, con le esibizioni live e djset di Mundial Live, Jean Marie, Donato Barbaro, Giorgio Presicce, Kosmik, Marco Pellico, Michael Hertz, Tetrixx, Turntable Crew Reunion (Dubin B2b Du Mike).





Il sesto palco, Quercia, sarà occupato dalle rivoluzioni sonore di Adamo Codardo, Alex De Salve, Andy Du, Bevil & Icaro, Call The Massive Davide Valente, Gio Rice, Giulia Fracella, Ivan, Lady Dj, Luii, Luca Conti, Marco Rollo, Matteo Moro, Morris, Olympus, Phill, Rbit, Rkn, Seba, Steven The Prince.





Il settimo stage, Terrazze, vedrà susseguirsi tra live e djset le giovani leve della musica salentina, Enrico Greco, Dj Feder, Francesco Totaro, Giuseppe Provenzano, Kata, Lorenzo De Donno, Lortara, Lotrivs, Massimo Vetrugno, Mich, Peace Of Mind, Peco, Riccardo Pepe, Stefano Carrino, Yosa.





La nuova stagione del Raffo Parco Gondar prende il via come ormai tradizione vuole con il Festival di Pasquetta, ma ha in calendario numerosi eventi tra musica, cultura, arte e sport.





Tra i nomi di questa nuova edizione i già annunciati di Guè + Rose Villain (13 luglio), Kid Yugi | Papa V | Nerissima Serpe | Fritu | Rrari Del Tacco (20 luglio), Fast Animal And Slow Kids (1° agosto), Sfera Ebbasta (4 agosto), VTN90 - Voglio Tornare Negli Anni '90 (6 agosto), The Chemical Brothers Djset, Indira Paganotto and more per Echoes Music and Art Festival (9 agosto), Anna (11 agosto), Luchè (16 agosto).





Ma non solo musica tra i viali del più grande parco a tema d'Italia: in linea con la scelta di ampliare ancora di più l'offerta del Raffo Parco Gondar verso un pubblico sempre più variegato, l'estate 2025 sarà caratterizzata da un'impronta che si dirige verso i grandi festival europei, ricchi non solo di grande musica ma di intrattenimento su più livelli. E, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere inoltre eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 50mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.





Spazio anche allo sport, con la terza edizione dell’“Apulia Sport Convention", la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento di due giorni, 31 agosto e 1 settembre, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.





INFORMAZIONI:

Ticket online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/festival-di-pasquetta-2025

Infoline: +393278215783

Apertura botteghini ore 10:00

Start ore 10:00

Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket e su tutti i principali circuiti di vendita tradizionali

Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783