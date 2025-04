Roma, ritrovato il corpo di Ilaria Sula: indagini in corso per omicidio

ROMA - E' stata trovata senza vita Ilaria Sula, la giovane 22enne scomparsa il 25 marzo a Roma. Il suo corpo è stato scoperto in un'area boschiva, alla base di un dirupo nei pressi del Comune di Poli, nascosto all'interno di una grossa valigia. Questo tragico ritrovamento ha spinto la polizia ad aprire un'indagine per omicidio.

Le indagini si concentrano su una presunta relazione, recentemente conclusa, tra Ilaria e un ragazzo di origini filippine. L'ex fidanzato, un 23enne, è stato arrestato e condotto in questura, dove sarà interrogato dagli inquirenti. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della ragazza, sospettando che l'omicidio possa essere avvenuto in un appartamento nel quartiere Africano di Roma, dove Ilaria potrebbe essersi trovata nei giorni precedenti la sua morte.

Secondo le informazioni in possesso degli investigatori, l'ex fidanzato potrebbe aver ucciso Ilaria accoltellandola nell'appartamento della capitale, per poi nascondere il corpo in una valigia. Le accuse nei suoi confronti comprendono omicidio volontario e occultamento di cadavere. A incastrarlo potrebbero essere i tabulati telefonici della vittima, che hanno rivelato l'uso del suo telefono da parte del 23enne, compreso l'accesso ai social media di Ilaria, dove sono state postate delle storie dopo la sua scomparsa.

Le indagini sono ancora in corso, e gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire la dinamica dell'omicidio e le motivazioni che potrebbero aver spinto l'ex fidanzato a commettere il delitto.