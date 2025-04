Leo Gassmann torna con il nuovo singolo “E poi sei arrivata tu”, da venerdì 4 aprile disponibile su tutte le piattaforme digitali e pubblicata su etichetta Emi Records Italia e Universal Music Italia.

L’artista ha raccontato, a proposito della nuova canzone: “Sono molto legato a questo brano, scritta con Marco Rissa e prodotta con Matteo Costanzo. È una canzone che è un ritorno alle origini. Ricorda il brano del mio primo Sanremo con piano e archi che enfatizzano le parole del testo e le strofe.

Parla di una persona che irrompe nelle nostre vite e che cambia tutto. L’amore trasforma le cose e fa vedere che esiste un futuro migliore”.

“Ciò di cui mi pento spesso è non dire mai ‘GRAZIE’ abbastanza alle persone che hanno cambiato la mia vita in positivo. Ho avuto la possibilità di amare una ragazza in questa maniera, ma la cosa bella è che anche tante persone vi si possono rispecchiare. Questo brano può essere dedicato ad una fidanzata/o, ad un nonno, un amico, ad un genitore. In questo periodo storico abbiamo bisogno di essere grati di più, di trovare le parole per ringraziare chi con i propri gesti quotidiani trasforma le nostre vite. Difenderò sempre l’amore per il prossimo e l’andare oltre le cose che aleggiano in superficie” – ha proseguito l’artista.