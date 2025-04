"Searching for Hamlet" di Mana Chuma Teatro in scena alla Distilleria De Giorgi: un viaggio tra Shakespeare, morte e amore tradito

SAN CESARIO DI LECCE – La rassegnaprosegue martedì 29 aprile, alle 20.30, nella suggestiva cornice delladi San Cesario di Lecce, con uno spettacolo che promette di affascinare il pubblico:della compagnia teatrale calabrese. Il teatro Astràgali ospita la compagnia, che porta in scena uno spettacolo scritto e diretto da, con le interpretazioni di. Le musiche originali sono di, le scene die come maestro assistente

Lo spettacolo si sviluppa attorno alla storia di tre personaggi, Ethan, Michael e Sarah, che si ritrovano nel cuore della notte, alla ricerca di un pubblico che sembra sempre sfuggirgli. Un tempo attori, oggi saltimbanchi girovaghi, i tre tentano di rimettere in scena l’Amleto di Shakespeare come un estremo tentativo di salvezza. Tuttavia, la loro opera si svolge non più sui grandi palcoscenici, ma in un bosco silenzioso, nascosti dal ricordo di un teatro che brucia e che li ha consumati. La loro storia è un intreccio di nostalgia, dramma shakespeariano, commedia, giallo e amore tradito, che si fonde in un'atmosfera ricca di mistero e riflessione.

Il teatro di Mana Chuma, compagnia originaria di Reggio Calabria, si distingue per la sua capacità di esplorare la contemporaneità e di confrontarsi con temi universali attraverso una forte connessione con il territorio meridionale. Fin dalla sua nascita, la compagnia, diretta da Massimo Barilla e Salvatore Arena, ha lavorato sulla drammaturgia innovativa e sulla sperimentazione di linguaggi diversi. Il gruppo è noto per la sua ricerca sullo spazio e l’utilizzo di luoghi “altri” per il teatro, come la storica distilleria di San Cesario, un ambiente che contribuisce a creare una suggestione unica per questo spettacolo.

“Searching for Hamlet” non è solo una rivisitazione della tragedia shakespeariana, ma un viaggio attraverso la memoria e la lotta per ricostruire un'identità perduta. L'intensità emotiva e la tensione tra passato e presente, tra il ricordo e la speranza di una nuova rinascita teatrale, si riflettono nei personaggi, che con grande passione e disperazione cercano di portare avanti il loro racconto, nel silenzio di un mondo che sembra aver dimenticato il teatro e le sue leggi.

L’appuntamento, che si inserisce nella programmazione della rassegna Teatri a Sud, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Dettagli dello spettacolo:

Data e ora : Martedì 29 aprile, ore 20.30

Location : Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce

Ingresso : € 5,00

Info e prenotazioni : WhatsApp: 3892105991 Email: teatro@astragali Siti web: www.astragali.it | www.distilleriadegiorgi.eu



Non perdere questa occasione per assistere a un'opera che mescola arte, cultura e riflessione, offrendo un'occasione unica per esplorare Shakespeare da una nuova e provocatoria prospettiva.