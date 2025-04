Sergio Andreis ospite ai "Martedì della Pace" a Bari: riflessione su ecologia e pacifismo

BARI – Sergio Andreis, direttore del Kyoto Club e figura storica dell’ambientalismo italiano, sarà il protagonista del nuovo appuntamento dei, in programma martedì, allenella Sala ex-Tesoreria di Palazzo di Città. L’iniziativa è promossa dallae dall’. A introdurre e moderare l'incontro sarà, vicepresidente provinciale dell’Anpi Bari.

Il tema dell'incontro, dal titolo "Ne abbiamo una sola", è l’ecologia pacifista, un argomento quanto mai attuale che attraversa con profonde tensioni sia il movimento per la salvaguardia ambientale sia quello per la pace, di fronte a guerre, crisi del diritto internazionale e al dramma umanitario in Palestina.

A ispirare la riflessione sarà anche il pensiero di Alex Langer, leader dei Verdi italiani ed europei, che già nel 1989 sottolineava come le cause della pace, della giustizia e dell’ecologia siano strettamente intrecciate.

Sergio Andreis, tra i fondatori delle liste Verdi nel 1985, è stato consigliere regionale in Lombardia e deputato alla Camera. Dal 2008 dirige il Kyoto Club, organizzazione non profit impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici, nella promozione della mobilità sostenibile e nella diffusione dell’economia verde e circolare.

I "Martedì della Pace" sono un ciclo di incontri dedicati a studenti e cittadini, nati per riaffermare l'identità di Bari come "città operatrice di pace", in linea con l'impegno di oltre cento città italiane contro le armi nucleari. Quest'anno l'iniziativa si inserisce anche nelle celebrazioni per l'80° anniversario della Resistenza, fondamento della Repubblica Italiana.

Il programma completo dei prossimi appuntamenti è disponibile nel calendario allegato.

Info: 347.3575709