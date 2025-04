Serie C – Girone C: Altamura, Monopoli, Cerignola e Foggia a caccia di punti pesanti nella 36ª giornata

- Sfide decisive per le squadre pugliesi nel, con l’obiettivo diancora aperti.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Picerno allo stadio “D’Angelo”, l’Altamura torna subito in campo domani alle 17:30 sul difficile campo del Trapani, al “Provinciale”. I siciliani sono reduci da un convincente 2-0 sul Latina al “Francioni”. L’Altamura dovrà strappare un risultato positivo per difendere il 14° posto e tenere lontana la zona playout.

Alle 19:30 toccherà al Monopoli, impegnato in trasferta al “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino, reduce dal successo esterno per 2-1 sul Catania. I biancoverdi pugliesi, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 a Potenza, sono chiamati a una prova di forza per consolidare il terzo posto in classifica e blindare la miglior posizione possibile per i playoff.

Allo stadio “Monterisi” il Cerignola ospiterà il Benevento, riposato nell’ultima giornata a causa dell’esclusione del Taranto. Gli ofantini arrivano carichi dopo il successo per 2-0 sulla Cavese e cercheranno un'altra vittoria per rimanere pienamente in corsa verso la promozione in Serie B, in un finale di stagione che si annuncia infuocato.

Chiude il programma pugliese il Foggia, che lunedì 14 aprile alle 20:30 farà visita al Crotone allo stadio “Scida”. I calabresi sono reduci dal pesante 4-1 subito contro la Juventus Next Gen. I rossoneri, fermi nell’ultimo turno per la mancata disputa del match con la Turris (esclusa dal torneo), devono tornare a fare punti per avvicinarsi alla salvezza diretta.

Ultime giornate fondamentali, dunque, per i club pugliesi, tra speranze, obiettivi e sogni da inseguire fino all’ultimo minuto di gioco.