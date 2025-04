Serie C, Girone C: il Foggia cade 3-2 a Crotone in una gara ricca di emozioni

- Il Foggia esce sconfitto per 3-2 dallo stadio "Ezio Scida" contro il Crotone nella trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Una partita combattuta e ricca di gol, decisa da episodi e dalla maggiore concretezza dei padroni di casa.

Il match si accende subito: al 2' è Zullo per il Foggia a rendersi pericoloso. Ma è il Crotone a passare in vantaggio al 9', con Gomez che finalizza di destro un preciso cross di Murano. La reazione dei calabresi non si fa attendere e all'11' Vitale sfiora il raddoppio.

Il Foggia non demorde e al 34' trova il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Santaniello, concesso per un fallo di Di Pasquale su Zunno. Le squadre vanno così al riposo sull'1-1.

La ripresa si apre con un nuovo vantaggio del Crotone: al 10' Cargnelutti svetta di testa su azione da corner e riporta i suoi avanti. Passano solo due minuti e i padroni di casa siglano il terzo gol con Groppelli, che batte il portiere rossonero con un rasoterra di sinistro su assist di Gomez.

Il Foggia prova a reagire e al 19' Da Riva non riesce a indirizzare in porta di testa un buon pallone. Al 30', la squadra di Cudini accorcia le distanze con una precisa punizione di Emmausso, riaprendo parzialmente la partita.

Nel finale, il Crotone va vicino al quarto gol con Vitale al 43', mentre al 94' Brugognone per poco non trova il gol del pareggio per il Foggia.

Con questa sconfitta, il Foggia rimane al sedicesimo posto in classifica con 30 punti. Il Crotone, invece, aggancia il Monopoli al terzo posto con 54 punti.

Tabellino:

Crotone-Foggia 3-2

Marcatori: 9' Gomez (C), 34' rig. Santaniello (F), 55' Cargnelutti (C), 57' Groppelli (C), 75' Emmausso (F)