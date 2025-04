Serie C, il Monopoli supera il Giugliano 3-2 al "Veneziani" e consolida il terzo posto

- Vittoria spettacolare per il, che alsi impone pernella 37ª giornata del, consolidando così il terzo posto in classifica.

I padroni di casa partono fortissimo e chiudono virtualmente la partita già nei primi 25 minuti. Al 18’ arriva il gol del vantaggio firmato Calvano, bravo a insaccare di testa. Solo un minuto dopo, al 19’, è Bruschi a raddoppiare con un pregevole tocco al volo in diagonale. Al 21’ la goleada biancoverde sembra cosa fatta con il rasoterra mancino di Yeboah per il 3-0. Ma il Giugliano non si arrende e accorcia subito al 25’ con Baldé, che sfrutta un’incertezza difensiva e batte il portiere di destro. Al 45’ i campani sfiorano anche il secondo gol con Valdesi, ma la sua conclusione non trova lo specchio.

Nel secondo tempo gli ospiti provano la rimonta: al 7’ De Rosa su punizione va vicino al gol, mentre al 20’ Del Sole spreca da buona posizione. Proprio Del Sole però si rifà al 30’, trovando il 3-2 con un gran destro da fuori area. Il Giugliano ci crede e al 93’ trova anche il pareggio con Giorgione, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Con questa vittoria, il Monopoli sale a 57 punti e resta saldamente in zona playoff. Il Giugliano, invece, resta decimo a quota 43, ancora in corsa per un posto nella post-season, ma con margine ridotto.